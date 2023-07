Mešár na rovinu o Kanade: Toto mi najviac chýba v Montreale. Nikde to nemajú

Montreal 12. júla (TASR) - Slovenský hokejista Filip Mešár uviedol, že nemohol uveriť tomu, aký priebeh mal minuloročný draft NHL v Montreale. V rozhovore na oficiálnom Twitch účte Canadiens hovoril aj o tom, aké rady mu dávali tréneri, keď začínal s hokejom a aké jedlo mu v zámorí chýba.

Draft v roku 2022 bol pre Slovensko historický. Jednotkou sa stal útočník Juraj Slafkovský, ktorého si z prvého miesta vybral tiež Montreal. Hneď po ňom z druhej priečky draftoval klub New Jersey Devils obrancu Šimona Nemca. Fantastické prvé kolo zavŕšil Mešár, po ktorom siahol z 26. miesta opäť Montreal, ktorý sa tak uplatnil svoje prvé dve voľby na Slovákov.

"Bola to asi najlepšia noc v mojom živote. Nemohol som uveriť tomu, čo sa stalo. Keď som videl, že Juraj ide prvý, potom Šimon bol druhý v poradí, tak to bolo pre Slovensko niečo šialené. Ja som bol tretí hráč zo Slovenska draftovaný v prvom kole, takže určite to bolo niečo výnimočné. Byť v jednom tíme s Jurajom je dosť špeciálne," povedal Mešár podľa oficiálnej stránky klubu.

Devätnásťročný útočník odohral prvú sezónu v zámorí v drese Kitchener Rangers v OHL. V základnej časti nastúpil na 52 zápasov a získal 51 bodov (17+34), v play off pridal deväť stretnutí a zaznamenal gól a tri asistencie. Pripísal si aj jeden duel za Laval Rocket v AHL.

V ďalšom ročníku by mal pôsobiť práve v Lavale a postupne sa môže priblížiť aj k NHL. Mešár by si rád v profilige zahral s Coleom Caufieldom a Nickom Suzukim: "Keď som sa stretol s chalanmi v Montreale, hral som s Coleom v jednom útoku v niekoľkých prípravných zápasoch. Veľmi sa mi páči jeho hra a sledoval som aj Nicka. ´Suzy´ je veľmi šikovný a jeho hokejový cit je skvelý. Cole je podobný mne, keďže nie je veľmi vysoký hráč, no je šikovný, rýchly a jeho strela je naozaj dobrá," uviedol.

Mešárovým obľúbeným hráčom je Nathan MacKinnon z Colorada Avalanche, pretože je tiež pravák a chcel by byť ako on. Ďalší hráč, ktorého slovenský útočník sledoval v detstve bol Sidney Crosby z Pittsburghu Penguins. Mešár povedal, aké rady mu dali tréneri už v mládežníckych kategóriách, aby sa im priblížil: "Vždy mi hovorili, aby som pracoval tvrdšie ako ostatní, pretože som bol nižší. Zdôrazňovali mi, nech pracujem na svojich zručnostiach. Dúfam, že sa budem každým dňom zlepšovať a pomôže mi to v budúcnosti."

Odchovanec Popradu, kde odohral dve sezóny pred draftom priznal, aké slovenské jedlo mu najviac chýba v Kanade: "Naše tradičné, teda bryndzové halušky. V Montreale som ich nemohol nájsť, takže som sa veľmi tešil, keď som sa vrátil domov a dal som si ich."