NEW YORK - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid prvýkrát v kariére strelil 50 gólov v sezóne a potvrdil pozíciu najlepšieho strelca NHL. Míľnik dosiahol v stretnutí proti najlepšiemu tímu súťaže Bostonu vo svojom 61. zápase tohto ročníka. V klubovej histórii to skôr dokázali iba Wayne Gretzky a Jari Kurri.

McDavid sa na 50-gólovú métu dostal prvýkrát v kariére. Doterajším maximom bolo pre neho 44 gólov z minulej sezóny. Od začiatku ročníka je líder kanadského bodovania, no zároveň sa nebývalou gólovou potenciou zaradil k najvážnejším adeptom na zisk trofeje Mauricea Richarda pre najlepšieho strelca súťaže. V prvej polovici februára gólovo spomalil, keď počas siedmich zápasov skóroval iba raz, no následne strelil po dva góly v každom štyroch zápasoch.

Pondelňajší duel proti Bostonu znamenal nielen súboj dvoch tímov s najvyšším počtom strelených gólov, ale zároveň aj konfrontáciu dvoch najlepších strelcov súťaže. Zatiaľ čo McDavid dvomi gólmi uzavrel piatu desiatku gólov, Čech David Pastrňák ostal na 42 presných zásahoch. Boston v stretnutí potvrdil pozíciu najlepšieho tímu súťaže a na ľade Edmontonu, proti ktorému nastúpil prvýkrát od decembra 2021, triumfoval 3:2. McDavid sa napriek kariérnemu míľniku po zápase nezameriaval na svoju formu, ale mrzela ho prehra tímu: "Je to samozrejme sklamanie. Bruins sú najlepším tímom v lige. Myslím si, že sme hrali tvrdo a správne sme pristúpili k zápasu. Mohli sme zvíťaziť. Pre našu sebadôveru je dobré vedieť, že s nimi môžeme súťažiť. Je to dobré znamenie."

Jeho spoluhráč Zach Hyman neskrýval obdiv k výkonom kapitána tímu. "Je to najlepší hráč na svete. Urobil významný krok k tomu, aby bol ofenzívnejší a viac nebezpeční v ťahu na bránku. Prevzal ešte väčšiu zodpovednosť a myslím si, že všetci vidíme výsledky."

McDavid má na konte už 115 bodov. Menej než 61 zápasov na tento súčet potrebovali iba Mario Lemieux (trikrát - 46, 58, 59), Wayne Gretzky (55) a Steve Yzerman (57). Pre 26-ročného centra je sezóna 2022/23 ôsma v NHL. Od jeho príchodu do súťaže sa iba dvakrát stalo, že by 50 gólov nestačilo na trofej pre najlepšieho strelca - v sezóne 2018/19 mal Alexander Ovečkin 51 presných zásahov, v minulom ročníku 2021/22 skóroval Auston Matthews 60-krát. Pri udržaní si priemeru 0,8 gólu na zápas by McDavid nastrieľal 65 gólov.