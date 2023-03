NEW YORK - Kanadský hokejový útočník Connor McDavid si vytvoril osobný rekord, keď v sezóne 2022/23 nazbieral už 124 bodov. V nočnom zápase na ľade Buffala (3:2) strelil dva vrátane rozhodujúceho. Svojím 62. víťazným gólom v kariére preskočil v klubových štatistikách Waynea Gretzkého a pred ním je už iba líder poradia "Olejárov" Glenn Anderson.

McDavid zameral svoje pozápasové vyjadrenia najmä k cennému víťazstvu, ktorým Oilers zvýšili svoje šance na postup do play off. Jeho spoluhráči však nešetrili superlatívmi. Brankár Stuart Skinner, ktorý k víťazstvu nad Sabres prispel 94,8-percentnou úspešnosťou zákrokov, si zažartoval na účet kapitána tímu: "Ešte má len 124 bodov?" spýtal sa s úsmevom. "Vždy som hovoril, že si veľmi vážime to, čo pre nás robí na ľade v ofenzíve aj v defenzíve. Ľudia to možno nevnímajú, ale on je výborný aj v defenzíve. Zblokuje veľa striel predo mnou a nebojí sa ísť ani pred bránku. Je užitočný na oboch stranách klziska a takisto aj mimo ľadu. Je to ozajstný líder, všetci si ho vážime," poznamenal Skinner.

McDavid zbiera od úvodu sezóny body v najvyššom tempe doterajšej kariéry a ako líder bodovania súťaže má po zápase v Buffale 26-bodový náskok pred spoluhráčom Leonom Draisaitlom. V uplynulej sezóne získal za 123 bodov svoju štvrtú trofej Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti, keď odohral 80 zápasov. Tentoraz mu na 124 bodov (54+70) stačilo len 65 duelov. Od roku 2000 mal víťaz bodovania základnej časti iba v dvoch prípadoch viac bodov - Nikita Kučerov 128 (2019) a Joe Thornton 125 (2006). Ak v závere základnej časti výrazne neuberie z doterajšieho bodového priemeru, bude atakovať métu 150 bodov, ktorú v histórii NHL pokorili iba piati hráči - naposledy Mario Lemieux v roku 1996.