Dnešný hokej by mu sedel viac. Žigmund Pálffy hovorí, že súčasní mladí hráči by v jeho časoch mali veľké problémy presadiť sa.

Hokej sa za posledné desaťročia výrazne zmenil, či už štýlom, ale aj pravidlami. Pálffy priznal, že keby bol v súčasnosti mladý hráč, NHL by mu sedela viac ako v 90. rokoch. „Teraz sa hrá predĺženie tri na tri, to by bola moja parketa. My sme hrali trochu iný štýl hokeja. Vtedy sa ešte hralo s ofsajdom na červené čiary, to bolo ťažké. Keby sa to vrátilo, neviem, koľko hráčov by to dnes dokázalo zvládnuť. Teraz je všetko otvorené, v NHL chcú, aby padalo čo najviac gólov. Kedysi to tak nebolo, vtedy sa hralo 1:0, 2:0. New Jersey Devils takto vyhrali Stanleyho pohár,“ hovorí Pálffy pre oficiálnu stránku NHL.

Aj dnes jedným okom sleduje výsledky Los Angeles Kings a New Yorku Islanders, kde kedysi pôsobil. Do miest svojich bývalých pôsobísk by sa rád pozrel osobne, no nie je to jednoduché. „Nebol som tam už veľmi dlho. Aj kvôli covidu, teraz tam sú nejaké podmienky, neviem ani aké, ja očkovaný nie som. Chcel by som tam však zase niekedy ísť.“

Pálffy je hokejistom, ktorý hrával v NHL, keď bol slovenský hokej na výslní a v zámorí hrali proti sebe desiatky našich hráčov. Dnes je situácia iná. „Teraz sa na to ťažko pozerá, keď v NHL nemáme veľa hráčov. Sú tam aspoň tí traja: Tatar, Fehérváry a Černák. Máme tam nejaké zastúpenie, ale je to ťažké, zaspali sme dobu. Teraz sa to ale odrazilo od dna a ja dúfam, že chalani ako Slafkovský a ďalší pôjdu vpred a dostanú sa čo najvyššie,“ okomentoval Pálffy a dodal: „Kedysi sme mali v NHL 50 hráčov, teraz tam máme troch. Slovensko desať rokov úplne zaspalo dobu vo vývoji hokejistov.“