Šport24.sk Hokej NHL Legendárny Hašek pritvrdil: NHL robí reklamu ruskej vojne, Ukrajine musí zaplatiť miliardy! Foto: ČTK

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Postoj hokejového brankára Dominika Hašeka (58) k invázii ruských vojsk na Ukrajine je všeobecne známy, no tým, čo povedal naposledy, to už zrejme prehnal. Na trestnoprávnu zodpovednosť by totiž bral každého, kto dá zelenú ruským športovcov v akejkoľvek súťaži.