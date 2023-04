Bavil sa pri ňom! Legendárny kanadský hokejista Luc Robitaille (57) strávil so Žigmundom Pálffym (50) niekoľko sezóny v Los Angeles Kings, a práve na zážitky so slovenskou hokejovou ikonou spomína najradšej.

Počas spoločných rokov v LA boli postrachom každého súpera, no zažil spolu aj kopec zábavy. Súčasný prezident Kings Luc Robitaille nedá na Žigmunda Pálffyho dopustiť ani po rokoch, pričom zakaždým naňho spomína s úsmevom. „Stále ziapal po niečom alebo po niekom. Raz si to odniesli súperi či rozhodcovia, inokedy zasa ľad alebo mantinely. Niekedy som sa na neho pozrel, začal som sa smiať. A on? Smial sa tiež,“ zaspomínal si Robitaille na jedného z najlepších hokejistov našej histórie v rozhovore pre ESPN.

Rodák zo Skalice je jedným z mála hokejistov, ktorí dokázali mať v NHL priemer viac ako jeden bod na zápas, no aj on je len človek. Keď sa naštval, lietali hromy-blesky všade okolo. „Vrieskal a nadával, polovicu po anglicky, polovicu po slovensky. Nikto mu nerozumel. Bolo to naozaj vtipné,“ dodal s úsmevom od ucha k uchu Luc Robitaille.