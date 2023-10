New York - Dva dni pred štartom základnej časti NHL mali istotu účasti v prvom tíme piati slovenskí hokejisti - obrancovia Erik Černák (Tampa Bay), Martin Fehérváry (Washington) a útočníci Tomáš Tatar (Colorado), Juraj Slafkovský (Montreal) a Adam Ružička (Calgary). V prípravnom kempe New Jersey bojoval do poslednej chvíle o miestenku v hlavnom mužstve Šimon Nemec, v najbližších hodinách sa mal dozvedieť konečný ortieľ. Pred začiatkom sezóny zostával naďalej bez zmluvy brankár Jaroslav Halák.

Stabilnou súčasťou defenzívy Tampy Bay je Černák, ktorý sa s Lightning trikrát za sebou prebojoval do finále play off a v rokoch 2020 a 2021 dobyl s tímom Stanleyho pohár. Dvadsaťšesťročný obranca sa už zotavil z otrasu mozgu, ktorý utrpel v minulej sezóne v sérii play off proti Torontu, keď ho trafil do hlavy Michael Bunting. "Bolo to pre mňa náročné, lebo sa to stalo v play off. Zranenie mrzelo o to viac, že v tejto fáze sezóny chcete pomôcť mužstvu. Mohol som iba sledovať zápasy. Každý má však podporoval - spoluhráči, tréneri, celá organizácia," povedal Černák pre Tampa Bay Times. Teraz je však už fit a v novej sezóne chce opäť znepríjemňovať hru súperom. V minulom ročníku si vytvoril osobné maximá so 100 zblokovanými strelami a 209 bodyčekmi. Vo svojej šiestej profiligovej sezóne je pripravený zobrať na seba väčšiu úlohu: "Čím dlhšie ste v tejto lige, tým viac poznáte svoje úlohy. Viete, čo môžete robiť na ľade lepšie, najmä z hľadiska držania si správnej pozície. Lepšie rozumiete hre. Usilujem sa každý deň na sebe tvrdo pracovať, navyše tento rok cítim, že by som mohol zobrať na seba aj úlohu lídra. Budem sa snažiť ostatným pomôcť, ukázať mladým hráčom smer."

Fehérváry spokojný s novým trénerom

Podobne stabilnú pozíciu má Fehérváry v obrane Washingtonu. V predošlých dvoch sezónach bol defenzívnou oporou Capitals, v tej novej by bol rád väčším prínosom aj po ofenzívnej stránke. "Celkovo sa snažím byť lepší hráč a myslím si, že dokážem ešte zdokonaliť svoju ofenzívnu hru. Viem, že dokážem strieľať viac gólov a podobne to vnímam aj s tvorením hry. Chcem na sebe tvrdo pracovať a budovať si sebadôveru - keď si na ľade viac veríte, potom toho na ňom dokážete urobiť viac," uviedol Fehérváry, ktorý verí, že nový tréner Spencer Carbery dokáže pomôcť tímu vrátiť sa do bojov o Stanleyho pohár: "Skutočne sa mi páči jeho systém, to, čo teraz hráme. Zažil som ho na farme v Hershey a vždy sa mi jeho štýl hry pozdával. Myslím si preto, že by nám to malo skutočne sadnúť."

Tatar čakal

Tatar sa po dvoch rokoch v New Jersey stal v lete voľným hráčom. Zmluvu nemal ešte dlho po otvorení trhu, po mesiacoch čakania sa nakoniec v polovici septembra dohodol na ročnom kontrakte s Coloradom. Avalanche zvolil aj preto, že hviezdami nabitý tím má tie najvyššie ambície. "Tomáš bol počas svojej kariéry v NHL konzistentný a produktívny hráč. Je skúsený krídelník, ktorý prinesie väčšiu hĺbku do našich útočných radov. Je platný na oboch stranách klziska," uviedol na adresu Tatara generálny manažér klubu Chris MacFarland.

Slafkovský si to užíva

Po nováčikovskej sezóne v drese Montrealu, ktorú mu predčasne ukončilo zranenie kolena, by chcel v NHL naplno preraziť Juraj Slafkovský, vlaňajšia draftová jednotka. Devätnásťročný krídelník našiel v kempe správny rytmus, podľa médií začal efektívne využívať svoju robustnú postavu, hrať zodpovedne vo vlastnom pásme a bol kreatívny v tom útočnom. V piatich prípravných dueloch nazbieral tri body za dva góly a asistenciu a našiel stabilné miesto v druhom útoku po boku Kirbyho Dacha. Slafkovský si chce sebavedomie preniesť aj do súťažného ročníka, pred jeho štartom je v dobrom mentálnom nastavení: "Momentálne si užívam veľmi veľa zábavy, keď hrám so skvelými hráčmi v tomto skvelom tíme. Musíme si to preniesť aj do základnej časti."

Adam Ružička naznačil v minulej sezóne svoj ofenzívny potenciál a všetko nasvedčuje tomu, že by mal novú sezónu začať v prvom tíme Calgary. V príprave zaznamenal štyri body (1+3) v šiestich dueloch. Slovenský center verí, že mu pomôže aj zmena trénera, Darryla Suttera nahradil na striedačke "plameňov" Ryan Huska. Ten chce od Ružičku, aby podával konzistentné výkony. "Krátko som sa o tom rozprával s Huskom a povedal mi, že odo mňa chce, aby som hral konzistentne a že dostanem šancu hrať v top útoku. Komunikácia a celkové pozitívne nastavenie je niečo, čo som v minulej sezóne nepoznal. Je pre mňa skutočne dobré vedieť, čoho som schopný a že to rovnako vidia aj tréneri," povedal Ružička pre Sportsnet.

Otáznik nad Nemcom

Vydarený kemp zažil Nemec, vlaňajšia draftová dvojka. V príprave odohral za New Jersey štyri stretnutia, v ktorých si pripísal dva góly a dve asistencie. AHL už "prerástol" a svojimi výkonmi si pýta miesto v NHL, smolou však preňho je, že Devils majú momentálne na súpiske až osem bekov, pričom šiesti majú jednocestný kontrakt. Dvojcestný má okrem Nemca aj Luke Hughes, mladému Američanovi však chcú dať Devils určite príležitosť v zostave. Slovenský zadák prežil doterajšie škrty, v nedeľu trénoval vo štvrtom obrannom páre po boku Colina Millera. Devils majú na súpiske momentálne 24 hráčov, potrebujú teda vyškrtnúť ešte minimálne jedno miesto. Cestu do NHL by Nemcovi otvorilo zranenie iného hráča alebo rozhodnutie trénerov začať sezónu s 8 obrancami.

Statočne si v príprave počínal aj Maroš Jedlička, ktorý bol príjemným prekvapením v kempe Colorada. Klub počítal s jeho nasledujúcim pôsobením na farme, no 20-ročný útočník si počas prípravného stretnutia s Dallasom privodil zranenie ramena, po ktorom si od hokeja na dlhší čas oddýchne. V kempoch bojovali aj ďalší Slováci, ktorých kluby postupne poslali do svojich farmárskych mužstiev. V nich začnú sezónu Samuel Kňažko (Columbus), Patrik Koch, Miloš Kelemen (obaja Arizona), Pavol Regenda (Anaheim), Martin Pospíšil (Calgary), Marián Studenič (Seattle), Adam Sýkora (NY Rangers), Filip Mešár (Montreal), Martin Chromiak (Los Angeles), Jakub Demek (Vegas) či Maxim Čajkovič (Tampa Bay). Dobrými výkonmi v AHL by si mohli počas sezóny vypýtať pozvánku do profiligy. V závere ročníka by teoreticky mohli dostať šancu aj niektorí nádejní mladíci z juniorských líg, ako napríklad Samuel Honzek, ktorého tento rok draftovalo vedenie Calgary v 1. kole zo 16. miesta.

Slováci v NHL:

istota štartu v prvom tíme:

Erik Černák (Tampa Bay)

Martin Fehérváry (Washington)

Tomáš Tatar (Colorado)

Juraj Slafkovský (Montreal)

Adam Ružička (Calgary)

bojuje o prvý tím:

Šimon Nemec (New Jersey)

sezónu začnú na farmách:

Samuel Kňažko (Columbus)

Patrik Koch (Arizona)

Miloš Kelemen (Arizona)

Pavol Regenda (Anaheim)

Martin Pospíšil (Calgary)

Marián Studenič (Seattle)

Adam Sýkora (NY Rangers)

Filip Mešár (Montreal)

Martin Chromiak (Los Angeles)

Jakub Demek (Vegas)

Maxim Čajkovič (Tampa Bay)

zranený:

Maroš Jedlička (Colorado)