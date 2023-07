LAS VEGAS - Úradujúci šampión NHL Vegas Golden Knights predĺžil zmluvu s hokejovým brankárom Adinom Hillom. Dvadsaťsedemročný Kanaďan, ktorý sa mohol stať 1. júla neobmedzeným voľným hráčom, podpísal s vedením klubu nový dvojročný kontrakt na 9,8 milióna dolárov. Informovala oficiálna webstránka nhl.com.

Hill odchytal v uplynulej sezóne 27 zápasov v základnej časti, v ktorých dosiahol 91,5-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 2,5 gólu na zápas. V play off nastúpil v 15 dueloch, v ktorých mal bilanciu 11:4 a dvoma čistými kontami prispel k zisku prvého Stanleyho pohára pre Vegas.

Kanadského brankára draftovala Arizona v roku 2015 v treťom kole z celkového 76. miesta. V drese Coyotes pôsobil až do sezóny 2020/21, ale potom prestúpil do San Jose Sharks. V auguste roku 2022 ho však "žraloci" vymenili do Vegas. Golden Knights majú pre nasledujúce dve sezóny podpísanú zmluvu aj s brankárom Loganom Thompsonom.