NEW YORK - Americký hokejový útočník Patrick Kane po 16 rokoch skončil v Chicagu Blackhawks a zamieril do New Yorku Rangers. "Jazdci" za neho obetovali dva draftové výbery a časť Kaneovho platu preberie Arizona Coyotes.

"Som vďačný Chicagu, organizácii Blackhawks, mojim spoluhráčom i fanúšikom za všetko, čo pre mňa urobili a ako mňa i celú moju rodinu podporovali počas uplynulých 16 rokov. Chicago bude navždy našim domovom. Bol to pre mňa emotívny čas, no cítim, že toto rozhodnutie mi dáva najlepšiu šancu zaútočiť na ďalší Stanleyho pohár. Nie je to odchode z Chicaga, ale o príležitosti, ktorá sa mi naskytla. Blackhawks urobili všetko pre to, aby mi dali túto šancu. Je horkosladké odísť z miesta, ktoré bolo pre mňa také výnimočné. Vždy si uchovám v pamäti spomienky na všetko, čo sme s tímom dosiahli. Teraz sa však sústredím na ďalší krok v mojej kariére," uviedol Kane vo vyhlásení, ktoré zverejnili Blackhawks.

Kane strávil v Chicagu celú svoju doterajšiu kariéru, no po konci sezóny 2022/2023 sa mu skončí osemročná zmluva a môže sa stať neobmedzeným voľným hráčom. Už počas sezóny zámorské médiá predpokladali jeho odchod v závere prestupového obdobia. Blackhawks získali za jednu z najväčších hviezd svojej histórie dva draftové výbery.

Chicago dostalo výber v druhom kole draftu v roku 2023, ktorý sa však v prípade postupu Rangers do finále Východnej konferencie môže zmeniť na výber v prvom kole v rokoch 2024 alebo 2025. Okrem toho získalo aj výber v 4. kole tohtoročného draftu. Rangers však už nemali dostatok priestoru pod platovým stropom na Kaneov plat 10,5 milióna dolárov a tak sa do transakcie zapojil aj tretí tím, ktorý prebral časť kontraktu. Stala sa ním Arizona, Coyotes za prevzatie 2,625 milióna USD z platu dostali od Rangers podmienenú voľbu v 3. kole draftu 2025.

Kane odohral v prebiehajúcej sezóne 2022/2023 54 zápasov, v ktorých dosiahol 16 gólov a 29 asistencií. V základnej časti NHL doteraz odohral 1161 zápasov, v ktorých strelil 446 gólov a pridal 779 asistencií. V 136 dueloch play off má bilanciu 52 gólov a 80 asistencií. "Samozrejme, to, čo Patrick dosiahol v hokeji z individuálneho i tímového hľadiska, je niečo úžasné. Pre organizáciu je to skvelý moment, že posilnil náš tím," povedal na adresu Kanea generálny manažér "jazdcov" Chris Drury said. Pre NY Rangers je to v závere prestupového obdobia druhá významná posila. Nedávno angažovali aj ruského útočníka Vladimira Tarasenka zo St. Louis Blues.

Kane bol súčasť organizácie Blackhawks od roku 2007, keď ho klub získal ako celkovú jednotku draftu. Od úvodu svojho pôsobenia napĺňal vysoké očakávania. Od začiatku si získal miesto v prvom tíme, klub ho nikdy neposlal na farmu a po premiérovej sezóne 2007/2008, v ktorej nazbieral 72 kanadských bodov (21+52), dostal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika súťaže. Do NHL vstúpil v rovnakom roku ako trojka draftu 2006 Jonathan Toews, Kane s ním vytvoril v Chicagu ofenzívny základ úspešného mužstva, ktoré v rokoch 2010, 2013 a 2015 triumfovalo v Stanleyho pohári. Vo všetkých troch prípadoch pri tom bol aj slovenský útočník Marián Hossa, po jednom z týchto triumfov zažili aj Tomáš Kopecký a Michal Handzuš. Pamätný je najmä Kaneov víťazný gól v predĺžení šiesteho finálového zápasu v roku 2010 proti Philadelphii, ktorý musel odobriť až videorozhodca. Zároveň ním ukončil čakanie Mariána Hossu na triumf v Stanleyho pohári po tom, ako v dvoch predošlých sezónach prehral vo finále.

Kane patrí k najúspešnejším hráčom svojej éry. Popri troch prvenstvách v Stanleyho pohári získal aj viacero individuálnych cien. Najprestížnejšiu Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča NHL dostal v roku 2016. V rovnakom roku získal aj Trofej Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti a Trofej Teda Lidsayho pre najužitočnejšieho hráča súťaže na základe hlasovania hráčskej asociácie. Po triumfe v Stanleyho pohári v roku 2013 dostal cenu Conna Smythea pre najužitočnejšieho hráča play off. Dvakrát prekonal stobodovú hranicu, trikrát sa dostal do prvého All Star tímu súťaže.