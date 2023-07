Zaujal hneď v prvom kempe po drafte. Slovenského hokejistu Samuela Honzeka pochválila aj legenda Calgary Flames.

Honzeka si organizácia Flames vybrala v 1. kole draftu zo 16. miesta. Osemnásťročný Slovák sa predviedol v dobrom svetle od prvého tréningu v drese „plameňov“. „Jarome Iginla tvrdí, že Coronato a Honzek vynikali medzi ostatnými mladíkmi v kempe. Ak cez leto nepríde k žiadnym trejdom, dá sa očakávať, že táto dvojica zostane v tíme až do posledných škrtov,“ napísal na Twittri Jonathan Engstrom, ktorý podrobne sleduje dianie okolo Calgary Flames.

Prvé skúsenosti s hokejom v zámorí si pochvaľoval aj samotný Honzek. „Prvýkrát som sa trochu zoznámil s NHL. Tréningy boli skvelé, ale náročné. Aj to je podľa mňa súčasť ligy a prípravy,“ cituje nášho útočníka oficiálna stránka NHL.

Pre Honzeka boli zážitkom nielen tréningy v drese Flames, ale najmä rozhovor so spomínaným Iginlom, ktorý je jednou z najväčších legiend Calgary a ktorý dnes pôsobí ako špeciálny poradca generálneho manažéra Flames Craiga Conroya.

Iginla na Honzekovi vypichol najmä jednu vec. „Hovoril mi, že mám veľmi dobrú strelu, rozprávali sme sa o tom. Zároveň mi povedal, že v NHL je menej času a priestoru, takže musím vystreliť rýchlejšie. Môžem podľa neho zapracovať aj na ďalších možnostiach, naznačiť strelu, dostať sa cez obranu a možno si tak vytvoriť šancu. Tešil som sa, že mi to povedal a určite na tom budem pracovať.“

Je nepravdepodobné, že Honzek začne sezónu v NHL. Mal by ju stráviť v juniorskej súťaži WHL v tíme Vancouver Giants, kde v sezóne 2022/23 v 43 zápasoch nazbieral 56 bodov. V Giants dokonca uvažujú nad tým, že z neho urobia kapitána, čím by sa Slovák stal prvým Európanom s kapitánskou páskou v tomto tíme.

„Miluje hokej, je to jeho vášeň a prenáša to aj na ostatných. Sám od seba veľa očakáva a dokáže zlepšiť hráčov okolo seba. Vyniká pracovnou morálkou aj tým, ako sa počas tréningov sústreďuje na detaily. Mladší hráči okolo neho to vnímajú a nasledujú ho,“ okomentoval Honzeka generálny manažér Vancouveru Giants Barclay Parneta pre televíziu TSN a hlavný tréner Michael Dyck s ním súhlasí:

„Má schopnosť vplývať na ostatných spoluhráčov a byť rozdielový hráč. Viem, že sa na neho môžem spoľahnúť. Prišiel k nám s jasným cieľom, ale zároveň s pokorou.“