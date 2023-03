Halák vychytal nulu pred zrakom rodiny: Je to výnimočnejšie, keď sú na tribúne

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa dočkal prvého čistého konta v prebiehajúcej sezóne NHL.

V nočnom zápase New Yorku Rangers s Nashvillom (7:0) zneškodnil všetkých 22 striel hostí. Pre 36-ročného brankára to bolo 294. víťazstvo v profilige a zaknihoval 53. shutout v kariére, čím sa v tejto štatistike osamostatnil na 25. mieste historickej tabuľky, keď sa odpútal od bývalého spoluhráča z Bostonu Tuukku Raska.

Halák si okrem stopercentného výkonu v bránke pripísal aj asistenciu, keď sa podieľal na úvodnom góle zápasu. V 3. minúte pristavil puk rozohrávajúcemu K'Andremu Millerovi, ktorý ho posunul českému útočníkovi Filipovi Chytilovi a ten po individuálnej akcii naštartoval demontáž Nashvillu. "Bol to tímový výkon od úvodného vhadzovania až do konca. V týchto dvoch zápasoch sme odviedli dobrú prácu počas 60 minút a vyplatilo sa to," uviedol pre zámorské médiá Halák.

Slovenského brankára prišla do Madison Square Garden podporiť aj rodina, vrátane šesťročného syna Nathana, ktorý je tiež brankár. "Je to výnimočnejšie, keď sú na tribúne. Je to skvelý pocit zvíťaziť a ešte lepší, keď sa podarí vychytať nulu. Naši obrancovia blokovali strely strely, aj keď sme už mali jasný náskok," citovala Haláka agentúra AP. Predtým naposledy udržal "nulu" 11. marca 2021, keď ešte obliekal dres Bostonu.

Halák nastúpil v prebiehajúcom ročníku profiligy do 21 duelov, v ktorých vychytal deväť triumfov. Inkasoval v priemere 2,67 gólu na zápas a dosiahol úspešnosť zásahov je 90,5 percenta.