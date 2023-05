Gallant skončil na lavičke Rangers: Boli to ťažké dva týždne

New York - Gerard Gallant po dvoch sezónach končí svoje trénerské pôsobenie na lavičke tímu NHL New York Rangers. O ukončení spolupráce informoval v sobotu večer zámorský hokejový klub.

Rangers vypadli v prvom kole play off s New Jersey v sedemzápasovej sérii, hoci viedli 2:0. Z ďalších piatich duelov však vyhrali len jeden a počas štyroch prehier strelili len dva góly.

“Jazdci” mali za cieľ zaútočiť na Stanleyho pohár, o čom svedčila aj ich aktivita pred uzávierkou prestupov. Do svojich radov angažovali útočníkov Vladimira Tarasenka, Patricka Kanea, Tylera Motteho, či Nika Mikkolu a preto je vypadnutie v prvom kole s Devils sklamaním. “Mám veľký rešpekt k práci Gerarda, ďakujem mu za všetko čo u nás odviedol, ale po spoločnej debate sme sa zhodli, že pre obe strany bude lepšie keď sa rozlúčime,” povedal podľa nhl.com generálny manažér klubu Chris Drury.

Päťdesiatdeväťročný Gallant poďakoval Rangers, majiteľovi Jamesovi Dolanovi aj Drurymu za príležitosť, ktorú dostal. “Nikdy nezabudnem na skúsenosť viesť tím z Originálnej šestky s takou bohatou históriou,” povedal. Nástupca Gallanta ešte nie je známy, Rangers sú v procese výberu ideálneho kandidáta.

Pod vedením Gallanta postúpili Rangers v minulej sezóne do finále Východnej konferencie, kde nestačili na Tampu Bay Lightning, teraz neprešli cez prvé kolo. “V priemere sme za dve sezóny získali 108 bodov, čo je skvelé. Prvá sezóna bola veľmi dobrá, až v semifinále sme vypadli s obhajcami trofeje. Teraz však vypadnutie v prvom kole mrzí a je to veľké sklamanie. Boli to ťažké dva týždne,” dodal Gallant, ktorý bol v minulej sezóne nominovaný na Jack Adams Award pre najlepšieho trénera sezóny.

Gallant v NHL viedol aj Columbus Blue Jackets, Floridu Panthers, Vegas Golden Knights, v 705 zápasoch základnej časti má bilanciu 369-262-70. V play off vyhral 31 duelov, prehral 29, najväčší úspech dosiahol na lavičke Golden Knights, ktorých v prvej sezóne v NHL doviedol v roku 2018 do finále a v tom roku aj získal cenu Jacka Adamsa.

Gallant je piaty tréner NHL, ktorý po tejto sezóne prišiel o prácu. Skončili aj Daryl Sutter (Calgary Flames), Dallas Eakins (Anaheim Ducks), Peter Laviolette (Washington Capitals) a Brad Larsen (Columbus Blue Jackets.