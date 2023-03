Šport24.sk Hokej NHL Futbalová rozcvička hokejistov New Jersey s nečakanou bodkou: Tatar skoro prišiel k úrazu ×

Je úplne bežné, že si hokejisti skracujú čakanie na zápas a osviežujú si rozcvičku futbalovým skupinovým žonglovaním. Nie vždy sa to však skončí dobre. Svoje by o tom vedel hovoriť Tomáš Tatar, ktorý takmer prišiel k úrazu. New Jersey Devils na svojom Twittri uverejnil video z futbalovej rozcvičky hráčov „diablov“, počas ktorej to slovenský útočník poriadne schytal. Pozrite si viac na VIDEU.