Funkcionár Montrealu sa zastal Slafkovského: Poznám podobného a dnes smeruje do Siene slávy!

Že bude Juraj Slafkovský (19) ako vlaňajšia draftová jednotka v Montreale pod drobnohľadom, je dokola omieľaná pesnička. Po vlaňajšej sezóne ho väčšina fanúšikov i hokejových odborníkov kritizovala, a tak sa ho v uplynulých dňoch zastal viceprezident pre hokejové operácie Canadiens Jeff Gorton (55).

Funkcionár s mimoriadne bohatými skúsenosťami z NHL vie, že zdokonaľovanie sa je dlhodobý proces. „Mal 18 rokov, bol prvou voľbou draftu na trhu, na ktorom sa každý obáva o to, čo robí na ľade i mimo neho. On sa však učí a zlepšuje sa. V prípravných zápasoch a na tréningoch vidíme, že rastie, ale v jeho veku sa to neudeje cez noc,“ skonštatoval Jeff Gorton na margo košického rodáka pre Guillaumea Lefrançoisa z La Presse.

Po príklad nechodil až tak ďaleko, Slafkovského porovnal s hráčom, ktorého dnes pozná celý hokejový svet. „Mal som v Bostone Joea Thorntona. Pozrite si spätne jeho štatistiky v nováčikovskej sezóne. Nebolo to nič úžasné. V 55 zápasoch základnej časti spolu so šiestimi duelmi v play-off strelil tri góly, ku ktorým pridal štyri asistencie. Teraz však o tom nik nehovorí a Thornton smeruje do Siene slávy,“ pokračoval Gorton.

Skúsený odborník nemá o nášho hokejistu a jeho rozvoj žiadne obavy. Vie, že má obrovský potenciál a istý čas potrvá, kým dozrie a naplno sa prejavia jeho schopnosti a zručnosti. „Nechcem to kvantifikovať počtom gólov, ale je dobrý silový útočník využiteľný na forčekovanie, ktorý dokáže strieľať góly a hrá obojsmerne. To je na súperov viac než dosť,“ dodal Jeff Gorton na adresu Juraja Slafkovského.