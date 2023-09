DENVER - Hoci si na nový klub musel počkať dlhšie, sťahuje sa k jednému z ašpirantov na zisk Stanleyho pohára. Slovenský hokejista Tomáš Tatar (32) v utorok podpísal ročný kontrakt s Coloradom Avalanche, ktorý nášmu hokejistovi vynesie 1,5 milióna dolárov. Oproti predošlej sezóne tak ilavský rodák zarobí skoro o 4 milióny menej.

Tatar predošlé dva ročníky strávil v New Jersey Devils, pričom vo vlaňajšej sezóne sezóne si zarobil až 5,2 milióna dolárov a v 82 zápasov základnej časti nazbieral 48 bodov (20+28). V play-off sa mu už tak nedarilo a v 12 dueloch strelil len jeden gól. S diablami sa na novej zmluve nedohodol a slovenský hokejista sa netajil tým, že chce zakotviť v klube, ktorý má reálnu šancu na zisk Stanleyho pohára.

Bolo jasné, že náš reprezentant sa bude musieť uskromniť aj po finančnej stránke a ročný kontrakt s Coloradom mu prinesie len 1,5 milióna dolárov, čo je o 3,7 milióna menej, ako mal vlani. V Colorade však neskrývajú nadšenie, že získali do už tak nabitého kádra skúseného útočníka. „Tomáš bol počas svojej kariéry v NHL konzistentný a produktívny hráč. Je to skúsený krídelník, ktorý prinesie hĺbku do našich útočných radov a je platný na oboch stranách klziska. Sme nadšení, že s ním máme zmluvu na túto sezónu,“ uviedol generálny manažér Colorada Chris MacFarland.

