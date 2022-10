MONTREAL - Bude o neho dobre postarané aj ďaleko od domova! Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (18) si na život v zámorí stále zvyká a že to s ním v Montreale myslia vážne, svedčí aj krok vedenia klubu. Ten sa rozhodol, že draftovú jednotku pošle do náhradnej rodiny, aby vytvorilo útočníkovi čo najlepšie prostredie.

Bronzový medailista z olympiády v Pekingu mení v Kanade adresu, no klub ho neposlal na farmu do AHL, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Slafkovský je v novom prostredí len niekoľko týždňov a vedenie klubu chce urobiť všetko pre to, aby sa rodák z Košíc cítil čo najkomfortnejšie.

Montreal sa rozhodol, že Slafkovského z hotela pošle rovno do náhradnej rodiny, kde bude o neho postarané na jednotku s hviezdičkou. V zámorí, respektíve v západnej Európe nie je takýto krok pri mladých športovcoch ničím nezvyčajným. Kluby majú zmluvy s rodinami a umiestňujú do nich mladých hokejistov či futbalistov, aby si lepšie zvykli na novú krajinu a kultúru.

Tréner Canadiens Martin St. Louis aj prezradil, prečo sa tak klub rozhodol. „Má 18 rokov a je vo veľkom meste. Chceme mu dopriať normálny život, aby sa mal s kým porozprávať a aby bolo o neho dobre postarané. To je najdôležitejšia vec,“ povedal médiám. Slafkovský je pritom na podobné podmienky zvyknutý, už vo fínskom Turku žil spoločne s mladými spoluhráčmi bez rodiny. Navyše tak musí zabudnúť aj na luxus, ktorý mal doma na Slovensku. Jeho rodičia totiž vlastnia v Košiciach hneď niekoľko nehnuteľností. FOTO nájdete TU!