V NHL sa rozbehli kempy pred začiatkom novej sezóny. V nej by sa chcela viditeľnejšie presadiť aj draftová jednotka 2022 Juraj Slafkovský. Toho bol cez leto v rodných Košiciach pozrieť televízny štáb Montrealu a Juraj im poukazoval veci z jeho života, ktoré doteraz fanúšikovia nevideli.

„Je to skvelé miesto na život, rád sa tu vraciam,“ povedal pri kávičke reportérovi z Kanady Slafkovský. Nevadí mi ani to, že je viac na očiach. Nerobí mu to problém sa s niekým odfotiť alebo dať autogram. Kameru zobral aj do košickej Steel Arény a tá zablúdila pod strop, kde visia dresy takých legiend ako Liba, Troják či Faith. Aj juraj dúfa, že jedného dňa bude úspešný ako oni. Reportéra zobral aj do svojho súkromia a fanúšikovia sú prekvapený, kde Juraj vyrastal.