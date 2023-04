Juraj Slafkovský absolvoval v pondelok prvý tréning po takmer troch mesiacoch od zranenia kolena.

Pre zdravotné komplikácie prišiel o možnosť štartovať na tretích seniorských majstrovstvách sveta. Ešte na začiatku marca vylúčil generálny manažér Montrealu Kent Hughes, že by devätnásťročného útočníka uvoľnil na šampionát, ak by sa dovtedy stihol uzdraviť. "Naposledy som bol na ľade 15. januára. Na Slovensku máme veľmi veľa dobrých hráčov, ktorí počas tohto obdobia hrali. Bolo by čudné, keby som ich vytlačil z nominácie. Bolo by to iné, keby som odohral aspoň pár duelov v závere sezóny. Po zranení potrebujem pár týždňov, aby som sa do toho dostal späť. Myslím si, že nie je čas na to, aby som bol v najlepšej forme. Keby som išiel na majstrovstvá sveta 50-percentný, nepomohol by som tímu. Tréneri môžu do reprezentácie povolať niekoho, kto hral celú sezónu a môže skutočne mužstvu pomôcť," uviedol Slafkovský počas rozhovoru so zámorskými médiami.

Samotný pohľad na nášho hokejistu naznačoval, že na šampionát by pripravený nebol. Zámorská novinárka Priyanta Emrithová ho dokonca prirovnala k rozprávkovej postave srnke Bambi a my nemôžme nesúhlasiť. VIAC SI POZRITE TU!