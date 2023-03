FOTO Fehérváryho otec sa vybral za synom do zámoria: AHA, ako sa mali k sebe s Ovečkinom!

Návštevu syna si užíva. Mario Fehérváry (51), otec nášho hokejového obrancu Martina Fehérváryho (23) je už niekoľko dní v zámorí. Klub Washington Capitals zorganizoval tzv. Father´s trip, v rámci ktorého si podebatoval aj s jednou z najväčších hviezd svetového hokeja Alexandrom Ovečkinom (37).

V prípade otca slovenského reprezentanta ide o premiérový pobyt v zámorí, a tak si výlet do Ameriky užíva plnými dúškami. „Som tu už od 8. marca, pričom spoločnosť mi robia viacerí otcovia Martinových spoluhráčov. Klub zorganizoval Father´s trip, v rámci ktorého sme videli naživo už tri zápasy a jeden nás ešte čaká,“ prezradil Mario Fehérváry ešte pred včerajším zápasom Washingtonu s Buffalom.

Vedenie klubu z hlavného mesta USA vymyslelo pre otcov bohatý program. „Som v nemom úžase, ako to Washington celé zorganizoval. Azda najviac ma však zaujalo, koľko námahy musia aj tie najväčšie hviezdy neustále vynakladať, aby si držali svoju úroveň. Videl som ich prácu z blízka. Všetko sú to normálni chlapi, ktorí stoja nohami pevne na zemi. Na ľade sú však správne sebavedomí a v súkromí pre zmenu mimoriadne skromní a prívetiví,“ nešetril Fehérváry slovami chvály na adresu hráčov Capitals.

Najväčšou hviezdou súčasného kádra je nepochybne Alexander Ovečkin, s ktorým otec nášho obrancu prehodil aj pár slov. „Aspoň som pri ňom oprášil ruštinu. V každom prípade, je to pán hokejista a napriek všetkému, čo dokázal, nemal som pri debate s ním pocit, že sa bavím s megahviezdou. Klobúk dole pred ním,“ pokračoval Mario Fehérváry, ktorý by nemal problém sa v USA aj natrvalo usadiť. „Viem si predstaviť žiť kdekoľvek, akurát na začiatku by bol problém s jazykom,“ dodal s úsmevom.

Tieto zápasy videl na vlastné oči

Washington – New Jersey 2:3 sn

NY Islanders – Washington 1:5

NY Rangers– Washington 5:3

Washington – Buffalo (hrá sa v stredu noci)