NEW YORK - Všetci traja slovenskí hokejisti, ktorí zasiahli do hry v nočných zápasoch NHL, sa tešili z víťazstiev. Tomáš Tatar skóroval, Martin Fehérváry žiaril v defenzíve a Erik Černák okorenil svoj kvalitný výkon bitkou.

Pätnásty gól v sezóne strelil Tatar, keď minútu a pol pred koncom poistil do prázdnej bránky víťazstvo New Jersey na ľade Montrealu. Tridsaťdvaročný krídelník sa presadil proti bývalému tímu, dres Canadiens si obliekal v rokoch 2018-2021 tri sezóny a vyrovnal svoj gólový prídel z minulej sezóny.

Na konte má v 65 zápasoch 15 gólov, 24 asistencií a jeden bod ho delí od toho, aby šiestykrát v kariére dosiahol métu 40 bodov. Celkovo má v 766 bilanciu 206+240. Tatar bol na ľade 15 minút a 53 sekúnd, pripísal si plusový bod a štyrikrát vystrelil na bránku.

“V poslednom čase sa nám darí, na ľade robíme veľa dobrých vecí. Je jasné, že vždy potrebujete mať aj trochu šťastia, aby puk skončil v bránke, ale celkovo sme s našou hrou spokojní,” povedal Tatar pre Canadian Press.

Devils sú na druhom mieste Metropolitnej divízie, dva body za Carolinou a práve s Hurricanes sa stretnú v noci na pondelok na domácom ľade. “Bude to dobrý zápas. Majú výborný a skúsený tím. Musíme hrať tak ako vieme, zvládnuť cestovanie domov a verím, že ich zdoláme,” dodal naproduduktívnejší Slovák v tejto sezóne NHL, ktorý je s 38 plusovými bodmi na druhom mieste v celej súťaži za obrancom Bostonu Hampusom Lindholmom (+40).

Z dôležitého víťazstva v boji o play off sa tešil aj obranca Martin Fehérváry, ktorý sa do zostavy Washingtonu vrátil po štvorzápasovej pauze zavinenej zranením v dolnej časti tela. Capitals vyhrali na ľade New Yorku Islanders 5:1 a na druhú voľnú kartu do play off vo Východnej konferencii, ktorú držia práve Islanders, strácajú päť bodov.

Fehérváry nebodoval, ale odohral 21:26 minút, na bránku vyslal dve strely a rozdal až šesť bodyčekov, najviac zo všetkých hráčov na ľade. Dvadsaťtriročný slovenský hokejista tak potešil aj svojho otca Mária, ktorý sledoval zápas v UBS Arene. Capitals totiž zorganizovali 13. ročník tzv. “Mentor’s trip.”, keď pozývajú na niekoľko dní otcov hokejistov svojho tímu. “Profesionálni hráči sú často dlho preč od rodín, preto chalanom padne dobre, keď strávia nejaký čas s otcami, dajú si obed a porozprávajú sa,” povedal pre zámorské médiá tréner Capitals Peter Laviolette. Najbližšie sa Washington predstaví v noci na štvrtok v Madison Square Garden na ľade NY Rangers.

Tampa Bay zdolala Chicago 3:1, keď rozdielový gól strelil minútu pred koncom Brayden Point a presadil sa v zápase druhýkrát. Z triumfu sa tešil aj obranca “bleskov” Erik Černák, ktorý bol na ľade 20 minút a 19 sekúnd. Zaznamenal jednu strelu, šesť hitov a necelé štyri minúty pred koncom tretej tretiny sa pobil Jujharom Khairom, za čo dostal päťminútový trest. Bola to jeho prvá bitka v sezóne, Khaira sa pobil tretíkrát v prebiehajúcom ročníku.