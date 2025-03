TASR

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Montrealu na ľade Vancouveru 4:2 v nočnom zápase NHL. Bol to pre neho druhý trojbodový zápas v sezóne a prvý od 11. novembra. V akcii boli aj jeho krajania Tomáš Tatar z New Jersey, Erik Černák z Tampy Bay a Martin Fehérváry z Washingtonu, ktorí sa nezapísali do kanadského bodovania.