Nová sezóna NHL štartuje už 10. októbra. Je množstvo hráčov, od ktorých si jednotlivé organizácie sľubujú veľa. Medzi nimi je aj Juraj Slafkovský, ktorý nemá za sebou v drese Montrealu Canadiens ideálnu nováčikovskú sezónu. V 39 zápasoch zaznamenal len 10 kanadských bodov a bodku za nevydareným ročníkom dalo zranenie kolena, po ktorom sa náš talent na ľadu už nevrátil.

Slafkovský sa stal v Kanade veľmi populárnym. Samozrejme, môže to byť príjemný pocit, no častokrát je to aj na škodu. Fanúšikovia Canadiens sledujú každý krok slovenského reprezentanta a všímajú si každý detail. V poslednom čase sa intezívne diskutuje o váhe Juraja. Priaznivci Montrealu majú pocit, že vyhlásenia o tom, že draftová jednotka v lete schudla, sú falošné.

"Preboha, veď on je obézny. Klamal o tom, že schudol?," zamyslel sa jeden z fanúšikov kanadského celku. Benzín do ohňa prilial aj kanadský novinár Eric Engels, ktorý sa venuje dianiu v montrealskom klube: "Podľa posledného záznamu má stále takmer 108 kilogramov," vyjadril sa odborník.

S otázkami, či je hmotnosť najväčším problémom Juraja Slafkovského, sme oslovili kondičného trénera Michala Břetenářa, ktorý má so slovenským hokejistom osobnú skúsenosť. Odborník od našich susedov opísal Jurajove slabiny, no vyslovene váhe najväčší problém neprikladal.