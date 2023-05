Las Vegas - Hokejisti Edmontonu Oilers vyrovnali stav série 2. kola play off NHL na 1:1, keď v súboji 2. kola Západnej konferencie zvíťazili na ľade Vegas Golden Knights 5:1. Strelecké opory tímu Leon Draisaitl a Connor McDavid si zapísali po dva góly, kanadský center pridal aj jednu asistenciu.

“Olejári” položili základ úspechu už v prvej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Draisaitl v nej otvoril skóre v 3. min a v 17. min pridal aj svoj druhý gól na 4:0. Skóroval tak už v piatom stretnutí v rade a vôbec ako prvý hráč histórie zaznamenal v prvých dvoch dueloch série play off šesť presných zásahov. Celkovo sa vo vyraďovacej časti trafil už trinásťkrát. “Hrá na neuveriteľne vysokej úrovni, ale vôbec ma to neprekvapuje. Vo veľa zápasoch potvrdil, že je najlepší hráč na svete a dokazuje to na pravidelnej báze,” povedal podľa nhl.com kapitán McDavid na adresu Draisaitla.

Výrazne k triumfu prispel aj krídelník Zach Hyman, ktorý dosiahol tri asistencie, produktívny obranca Evan Bouchard strelil gól a pridal asistenciu. V bránke podal spoľahlivý výkon Stuart Skinner, ktorý zlikvidoval 30 striel. Prekonal ho len Ivan Barbašov, ktorý strelou zo vzduchu bejzbalovým spôsobom znížil na 1:5. Oilers strelili tri góly v presilovkách a McDavid skóroval vo vlastnom oslabení. Jediný gól pri rovnovážnom stave strelil Draisaitl na 4:0. “Boli sme rýchli a dôrazní. Od začiatku sme na nich vybehli a získali sme pôdu pod nohami. To bol náš cieľ. Je to len jeden zápas. Oni maju jedného na palube, my máme jedného na palube,” povedal tréner Edmontonu Jay Woodcroft. Tretí zápas je na programe v noci na utorok na ľade Oilers.

V bránke lídra Západnej konferencie začal Laurent Brossoit, ktorý mal 27 zákrokov, ale na poslednú tretinu ho vystriedal Adin Hill. “V prvej tretine boli lepší. Využili presilovky a potom ťažili z dobrého úvodu. Neostáva nám nič iné, len uznať, že boli lepší a oceniť to. Boli hladnejší po úspechu,” dodal tréner Vegas Bruce Cassidy.

Edmonton má v play off fantastickú bilanciu v presilovkách. Z 25 možností využil 14, čo je 56 percentná úspešnosť. V základnej časti vytvorili Oilers rekord NHL s úspešnosťou 32,4 percenta. “Špeciálne tímy vyhrávajú zápasy. Je skvelé, keď to v play off funguje. Sme tím, ktorý v presilovke ťažko ubrániť a keď dostaneme šancu snažíme sa ju využiť,” povedal Draisaitl, ktorý so 17 bodmi (13+4) vedie produktivitu v play off.

Oilers využili hneď dve prvé presilovky. Najskôr skóroval Draisaitl dorážkou ponad Brossoita a potom strelou od modrej dostal hostí do vedenia obranca Bouchard, ktorý zaznamenal v tohtoročných bojoch o Stanley Cup už 12. bod (3+9) v početnej výhode, čo je klubový rekord. Na 3:0 zvýšil po úniku v oslabení McDavid a štvrtý gól pridal opäť Draisaitl. Posledný piaty gól “olejárov” strelil McDavid, ktorý v presilovke našiel priestor medzi žrďou a Brossoitom. “Nebol to vydarený večer, ale je to 1:1. Nikto nečakal, že Oilers zmetieme bez prehry. Dáme sa dokopy a pripravíme na zápas v Edmontone,” uzavrel útočník “zlatých rytierov” Mark Stone.