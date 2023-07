Trenčín - Najvyššie vybraní slovenskí hokejisti tohtoročného draftu NHL Dalibor Dvorský (10. miesto) a Samuel Honzek (16.) zaujali v rozvojových kempoch vo svojich nových kluboch a podpísali nováčikovské zmluvy. Honzek chce podľa vlastných slov zabojovať o miesto v hlavnom tíme Calgary Flames.

Dvorský má za sebou vydarený development kemp v St. Louis, ktoré si ho vybralo v 1. kole z celkovej 10. priečky. Ročník by mal začať v IK Oskarshamn, v klube švédskej najvyššej SHL. "Kemp bol celkom dobrý, stále to však slúži iba na zoznámenie hráčov s organizáciou. Spätná väzba bola pozitívna. Všetko sa to iba začína. Nepozerám príliš dopredu, sústredím sa na najbližšiu sezónu, aby som podával čo najlepšie výkony. Budem sa snažiť ukázať sa v čo najlepšom svetle,“ uviedol Dvorský na tlačovej konferencii pred autogramiádou v Trenčíne. Osemnásťročný center sa vyjadril aj k perspektíve prvého štartu v profilige: „Ešte sme sa o tom nebavili. Stanovujem si krátkodobé ciele, pokúsim sa dostať do NHL čo najskôr."

Dvorský pripomenul, že dôležitú rolu v jeho hokejovom živote zohráva reprezentácia. Prvýkrát sa zviditeľnil na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup, ktorému odborníci dávajú väčšiu vážnosť ako svetovému šampionátu kategórie hráčov do 18 rokov. V roku 2021 patril medzi opory slovenského výberu, ktorý sa prebojoval až do finále, v ktorom podľahol rovesníkom z Ruska 2:7. Dvorský na turnaji nastrieľal osem gólov. Rovnaký počet presných zásahov zaznamenal o dva roky na MS „osemnástok“ vo Švajčiarsku, kde Slováci v súboji o bronz vzdorovali favorizovanej Kanade, no napokon sa po prehre 3:4 po predĺžení museli uspokojiť so 4. miestom. "Veľmi mi pomohli mládežnícke reprezentácie, bez toho by som určite nebol desiatka. Všetko je to iba začiatok. Hlinka Gretzky Cup naštartoval moju kariéru. Potom to boli MS do 18 a 20 rokov. Som vďačný reprezentácii za to, kde som teraz. Je to iba začiatok a pravá drina sa začína," dodal Dvorský.

Honzeka si vybralo z celkového 16. miesta Calgary Flames a sezónu by mal odohrať, rovnako ako v uplynulom ročníku, v kanadskej juniorskej WHL za Vancouver Giants. "Mal som celkom vydarený development kemp, mal som aj pozitívnu spätnú väzbu od trénera a generálneho manažéra. Dostal som pár rád, čo mám zlepšiť, na čom pracujem. Chcel by som prísť na hlavný kemp pripravený a zabojovať o miesto v hlavnom tíme," povedal Honzek, ktorý dostal po úvodnom kempe rady aj od asistenta generálneho manažéra Jaromea Iginlu, člena hokejovej Siene slávy v Toronte a legendy organizácie Calgary Flames: "Dostal som radu, ako zlepšiť moju strelu. Povedal mi, že moja strela je výborná, že je to niečo, v čom budem v NHL vynikať. Radil mi, že niekedy dávam skôr dole rameno, čo skúsenejší brankári v NHL vidia, že idem strieľať. Pracujem na tom. Určite je to niečo iné, keď vám to povie hráč s takým menom v NHL. Pre mňa to je česť, budem sa snažiť zobrať si jeho radu k srdcu."

Radosť z úspešných draftových rokov prezentoval aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan: "Ja sa z toho veľmi teším. Rád by som zagratuloval prítomným hráčom, ich klubovým či reprezentačným trénerom, ktorí ich viedli. Hráči vedia, že je to všetko iba začiatok ich cesty, taký míľnik, ale všetko majú ešte pred sebou. Budem im držať palce, aby ich kariéry pokračovali čo najlepšie. Veríme, že ich uvidíme aj v reprezentačnom drese a v budúcnosti budú súčasťou našej reprezentácie."

Šatan pripomenul, že 14 draftovaných hráčov v priebehu dvoch rokov je aj výsledkom koncepčnej práce SZĽH. "Máme dlhodobý plán, aby sme pracovali s mladými hráčmi a rozvíjali ich. Pár tých príkladov tu stojí. Nie každý si zvolí cestu projektu, no myslím si, že za tie 3-4 roky sa každý rok skvalitňuje. Vidíme, že aj hráči, ktorí zostanú v projekte alebo v extraligovom klube, sa vedia dostať na draft. Verím, že v budúcnosti si zvolí cestu projektu viacero hráčov. Momentálne na Slovensku asi nemáme kvalitnejší proces prípravy, ako je tento. Projekt sa bude ďalej rozvíjať," poznamenal Šatan.

Šéf slovenského hokeja sa zároveň obhliadol za draftom v roku 2016, ktorý aj sám navštívil: "Bol som osobne prítomný na jedinom drafte v Buffale. Vtedy kluby nedraftovali žiadneho Slováka, takže som si povedal, že toto nevyzerá dobre s budúcnosťou slovenského hokeja. Najmä preto sa veľmi teším z uplynulých dvoch rokov. Verím, že slovenskému hokeju svitá na lepšie časy. Výchova mladých hráčov je alchýmia. Je to niečo, na čo dávame dôraz. A v predchádzajúcich rokoch sa začalo o tom oveľa viac hovoriť. Myslím si, že aj extraligové kluby sa pustili do ´mravčej´ práce s mladými hráčmi."