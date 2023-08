Stále je bez angažmánu, no podľa experta by Tomáš Tatar mohol pokračovať v Kanade. Hodil by sa k „plameňom“?

Slovenský hokejista strávil posledné dve sezóny v New Jersey Devils, no od 1. júla je neobmedzený voľný hráč. Derek Olsen z portálu The Hockey Writers zaradil Tatara medzi trojicu hráčov, ktorých by Calgary Flames mohol pozvať na skúšku do tréningového predsezónneho kempu. Stal by sa tak spoluhráčom Adama Ružičku.

„Prekvapivo je stále bez zmluvy. Má skúsenosti, je overený súťažou a pravidelne boduje, a to by sa Calgary v útoku zišlo. Sedemkrát v kariére strelil za sezónu dvadsať a viac gólov, priemer má 22 gólov a 46 bodov na sezónu. Je zodpovedný v defenzívnej činnosti, dokáže hrať na oboch krídlach a na to, aby bodoval, nepotrebuje hrať v presilovkách. V presilovkách nazbieral len 101 bodov z jeho celkových 455,“ napísal expert o Tatarovi a dodal:

„Tímy v NHL ho určite chcú, ale kvôli platovému stropu mu nedokážu ponúknuť kontrakt. Namiesto toho, aby sa Flames spoliehali na mladíkov, by mohli skúsiť Tatara v prvých dvoch útokoch, kým budú mladí hráči v klube pripravení na dôležitejšie úlohy v zápasoch.“

Ak by angažmán v Calgary vyšiel, pre Tatara by išlo o druhý klub z Kanady. V minulosti pôsobil tri sezóny v Montreale Canadiens. V poslednej sezóne v New Jersey nazbieral v 82 zápasoch 48 bodov za 20 gólov a 28 asistencií.