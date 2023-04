Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar sa podpísal dvoma gólmi a asistenciou pod výhru New Jersey nad Buffalom 6:2. Definitívu postupu si v noci na stredu zaistili hráči Winnipegu a Floridy. Boston si pripísal siedmy triumf za sebou a so 133 bodmi v jednej sezóne prekonal doterajší rekord NHL.

Tatar najprv v 22. minúte zachytil puk vo vlastnom pásme, potiahol ho do útočného pásma a dobre zaclonil priestor pred brankárom Devonom Levim pri presnej strele Jonasa Siegenthalera od modrej. V 48. minúte dostal prihrávku od Damona Seversona na ľavý kruh a pohotovo zavesil na 4:1. Druhý gól dal dve a pol minúty pred koncom, keď do prázdnej bránky upravil na 5:2. Sabres inkasovali aj druhýkrát bez brankára v snahe ešte zachrániť nádej na postup. Po prehre však o play off definitívne prišli. Naopak, Devils si zaistili minimálne druhé miesto v Metropolitnej divízii a zabezpečili si tým výhodu domáceho prostredia v prvom kole.

Winnipeg triumfoval na ľade Minnesoty 3:1 a zaistil si druhú voľnú kartu a poslednú miestenku do play off na Západe. Vo Východnej konferencii bola situácia zamotanejšia, no v noci na štvrtok neuspelo Buffalo a prekvapujúco prehral aj Pittsburgh s jedným z najhorších tímov sezóny Chicagom doma 2:5. Znamená to, že Florida, ktorá v noci ani nehrala, dostala prvú voľnú kartu. O druhú sa na diaľku vo svojich záverečných dueloch základnej časti pobijú Penguins a New York Islanders. "Tučniaci" však majú veľkú nevýhodu, okrem toho, že musia vyhrať na ľade Columbusu, potrebujú, aby "ostrovania" nezískali ani bod v domácom súboji s Montrealom.

Už dávnejšie istý víťaz Prezidentskej trofeje Boston si pripísal ďalší rekord súťaže. Vďaka triumfu nad Washingtonom 5:2 nazbieral v prebiehajúcej sezóne 133 bodov, čo sa v základnej časti doteraz nikomu nepodarilo. Bruins prekonali vyše štyri desaťročia platné maximum Montrealu, ktorý získal v ročníku 1976/77 o jeden bod menej. Boston okrem toho pridal 64 víťazstvo v sezóne, čím vylepšil svoj rekord v počte triumfov v základnej časti NHL. Ten dosiahol už v noci na pondelok na ľade Philadelphie (63).

Výsledky NHL:

Boston Bruins - Washington Capitals 5:2, Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 4:1, New Jersey Devils - Buffalo Sabres 6:2 /TATAR za domácich 2+1/, Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 4:3 pp, Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 3:4, Pittsburgh Penguins - Chicago Blackhawks 2:5, Minnesota Wild - Winnipeg Jets 1:3, Colorado Avalanche - Edmonton Oilers 1:2 pp, Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 2:3, Vegas Golden Knights - Seattle Kraken 4:1

Istý postup do play off:

Východná konferencia: Boston, Carolina, New Jersey, Toronto, NY Rangers, Tampa Bay, Florida

Západná konferencia: Vegas, Edmonton, Los Angeles, Dallas, Minnesota, Colorado, Seattle, Winnipeg