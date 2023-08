Prežil vydarenú sezónu na farme a určite by sa čo najrýchlejšie dostal do NHL a usadil v prvom tíme New Jersey Devils. Aké sú šance Šimona Nemca? Také ľahké to nebude.

V 65 zápasoch minulej sezóny získal Nemec 34 bodov za 12 gólov a 22 asistencií a patril medzi lídrov Uticy Comets. „Myslím si o ňom len to najlepšie. V 18 rokoch prišiel do AHL a viedol si naozaj dobre,“ vyhlásil o slovenskom obrancovi generálny manažér Devils Tom Fitzgerald. Následne však nepotešil fanúšikov spod Tatier.

„Potrebujem, aby sa dostal do prvého tímu? Nepotrebujem. Keď však príde do kempu a ukáže nám všetkým, že si to svojou hrou zaslúži… Budeme sa tým zaoberať, keď na to príde čas. Je to pre nás príjemný problém.“

Nick Villano z portálu Pucks and Pitchforks si nemyslí, že Nemec má v budúcej sezóne garanciu, že sa dočká debutu v NHL v drese Devils. Zabrániť mu v tom môže veľká konkurencia v obrane „diablov“, Nemec si však môže vybojovať miesto v prvom tíme.

„Nezdá sa to, ale je dosť vzdialený od miesta v tíme Devils. Po príchode Colina Millera má New Jersey bez Nemca sedem obrancov. Ak sa teda chce Slovák dostať do kádra, musí zažiariť a nahradiť práve Millera alebo sa musí niekto zraniť. Ak sa zraní pravoruký obranca, Nemec bude prvá voľba. Miesto si však môže vybojovať aj sám, ak zatieni ostatných v príprave. Keď sa zohrá, napríklad, s Kevinom Bahlom, vynechať zo zostavy bude ťažké,“ uviedol Villano.

Ďalší expert, Tony Ferrari z magazínu The Hockey News, očakáva, že Devils umožnia Nemcovi okúsiť profiligu v blížiacej sa sezóne. Dodáva však, že sa s jeho rozvojom nebudú ponáhľať.

„V budúcnosti z neho môže byť hviezda. Počas nasledujúcej sezóny by sa mal dostať do NHL, aj keby mal byť iba záskok za zraneného hráča. Nemec je výborný korčuliar s vedením puku na vysokej úrovni, rozdáva presné prihrávky aj v útočnom pásme. Stále má rezervy, najmä pri bránení robustných súperov, ale má čas na tom popracovať. V Devils sa nebudú ponáhľať s jeho zaradením do zostavy v prvom tíme,“ myslí si expert.