Ostrava - O slovenského hokejového obrancu Patrika Kocha sa zaujíma klub NHL Arizona Coyotes. S odvolaním sa na vlastné zdroje o tom informovali český web iSport.cz a aj denník Sport. Koch má za sebou tri sezóny vo Vítkoviciach, po ktorých s veľkou pravdepodobnosťou zmení pôsobisko.

Športový manažér Vítkovíc Roman Šimíček nedávno prezradil, že Koch by mal po sezóne zamieriť do Třinca, s ktorým sa už dohodol na zmluve. Prípadným odchodom do zámoria by napodobnil krajana Miloša Kelemena, ktorý sa pred rokom tiež posunul z českej extraligy (Mladá Boleslav) do Arizony, s ktorou podpísal dvojročný kontrakt.

Koch odohral v základnej časti sezóny 2022/2023 46 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal tri góly, deväť asistencií, 69 trestných minút a 16 plusových bodov. V play off pridal v 13 stretnutiach dva góly, dve asistencie, 17 trestných minút a jeden plusový bod. Pre Vítkovice, ktoré v základnej časti obsadili 2. miesto, sa sezóna skončila po sedemzápasovej semifinálovej sérii s Hradcom Králové. Koch si sezónu predĺži v slovenskej reprezentácii, ku ktorej sa pripojí od nasledujúceho týždňa s cieľom zabojovať o svoju druhú účasť na MS.