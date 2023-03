Šport24.sk Hokej NHL Černák sa so súperom nepáral: Švajčiara z New Jersey upratal hitom na striedačku (VIDEO) ×

Hra do tela mu je vlastná a so súpermi sa nepára. Slovenský hokejista v službách Tampy Bay Lightning Erik Černák to dokázal aj v zápase proti New Jersey Devils. Obranca „bleskov“ v zápase nezaujal len asistenciou na gól Stevena Stamkosa, ale aj nekompromisným zákrokom na Jonasa Siegenthalera. Slovák Švajčiara hitom doslova upratal na striedačku Tampy Bay a predviedol svoju fyzickú silu.