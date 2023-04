Šport24.sk Hokej NHL Černák má po sezóne, Toronto prešlo po 19 rokoch cez 1. kolo Foto: TASR/AP

NEW YORK - Hokejisti Toronta a Edmontonu postúpili do 2. kola play off NHL. Maple Leafs uspeli v noci na nedeľu na ľade Tampy Bay 2:1 po predĺžení a v sérii zvíťazili 4:2 na zápasy. Rovnako šesť stretnutí trvala séria Edmontonu s Los Angeles, Oilers v spečatili postup triumfom 5:4 u súpera. New York Rangers zdolal v šiestom dueli New Jersey 5:2 a vyrovnal sériu na 3:3. O postupujúcom rozhodne až siedmy duel.