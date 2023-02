Od jeho prvého zápasu v NHL ubehlo už vyše šestnásť rokov. Jaroslav Halák má už 37 rokov, no nad tým, kedy ukončí aktívnu kariéru, ešte nerozmýšľal a sústredí sa primárne na túto sezónu.

New York Rangers je pre 37-ročného brankára siedmy klub v NHL, Halák po nevydarenom úvode sezóny chytil fazónu, a keď ako dvojka dostane priestor v bráne, svoje miesto si zastane. Slovák podľa svojich slov nemyslí na koniec bohatej kariéry, pridáva však jedno „ale“.

„Chcem dokončiť túto sezónu, po nej sa rozhodnem, čo bude ďalej. Nad tým, či budem alebo nebudem pokračovať v kariére, som zatiaľ neuvažoval. Samozrejme, chcem byť častejšie s rodinou, s deťmi a manželkou. Ona je so mnou dlho, zažila moje lepšie aj horšie obdobia. Moja rodina si zaslúži, aby som s ňou bol a ja to aj chcem, ale nie hneď,“ povedal Halák pre denník New York Post.

Ako pred pár týždňami samotný brankár uviedol, po kritike z úvodu sezóny otočil list a snažil sa netrápiť nevydarenými zápasmi. „Chcem len pomôcť tímu zbierať body. V našej divízii to je tesný boj o play-off a každý bod je veľmi dôležitý,“ pokračuje Halák pre spomínaný denník.

Brankár pripomína, že do konca sezóny je ďaleko, a preto nechce hovoriť o ambíciách tímu. „Nemyslím na to, snažím sa užívať si chytanie s dobrou partiou, ktorá v Rangers je. Samozrejme, pred sezónou sme si určili cieľ,“ hovorí Halák a nevyhol sa ani odpovedi o Stanleyho pohári:

„Každý ho chce získať, ale myslím že na to treba ísť deň po dni, zápas po zápase. Hlavný cieľ je zvíťaziť. To je dôvod, prečo hráme hokej.“