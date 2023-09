Nemusí sa báť, že by na tréningy musel jazdiť bicyklom či mestskou hromadnou dopravou. Tomáš Tatar sa bude po Colorade presúvať poriadnym tátošom.

Slovenský hokejista nedávno podpísal kontrakt s „lavínami“ a presunul sa z New Jersey o takmer 3-tisíc kilometrov na západ. Tatar sa však nemusí báť, že by si v takmer 6-miliónovom Colorade musel dennodenne privolávať taxík. Na sociálnej sieti sa pochválil autom, ktoré mu bude uľahčovať dochádzanie do tréningovej haly Avalanche a je to veru parádny stroj.

Tatar je známy tým, že miluje drahé a luxusné autá, čo potvrdil už veľakrát. V garáži mu parkovali značky ako Lexus, Maserati, Range Rover či Audi a nie práve obyčajné najlacnejšie modely. Pozrite si v GALÉRII, akým autom sa bude voziť tentokrát.