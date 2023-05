Boston - Patrice Bergeron vyrovnal rekord bývalého spoluhráča a slovenského obrancu Zdena Cháru, keď v noci na pondelok nastúpil už na štrnásty zápas číslo 7 v play off hokejovej NHL.

Boston vyhral Prezidentskú trofej a v základnej časti zlomil rekordy so 65 víťazstvami a 135 bodmi, no skvelý ročník si v play off nepredĺžil. V úvodnom kole prekvapujúco vypadol s Floridou, ktorej podľahol v siedmom stretnutí 3:4 po predĺžení a v celej sérii 3:4 na zápasy. Pre Bergerona to bol už štrnásty takýto duel o všetko, s Chárom majú rovnakú bilanciu šesť výhier a osem prehier. Tretí v historickom poradí je bývalý obranca Washingtonu, St. Louis a New Jersey Scott Stevens, ktorý z 13 zápasov číslo 7 vyhral sedem a prehral šesť.

Bergeron bezprostredne po trpkom vypadnutí neprezradil, aká bude jeho budúcnosť a či ešte potiahne ďalšiu sezónu. Po tejto mu vypršal kontrakt a ak sa s Bostonom, v ktorom strávil celú kariéru v NHL, nedohodne na novom, môže si vyskúšať aj voľný trh. Pravdepodobnejší je však koniec úspešnej kariéry.

"Teraz to bolí. Zoberiem si nejaký čas na rozmyslenie, porozprávam sa s rodinou a potom sa rozhodnem. Práve teraz je ťažké niečo spracovať. Sme šokovaní a sklamaní, to je všetko," povedal Bergeron, ktorý po zápase so slzami v očiach objal každého zo spoluhráčov. Najdlhšie objatie patrilo Bradovi Marchandovi, s ktorým po boku strávil viac ako dekádu. "Áno, bolo to emotívne. Neviete, aká bude jeho budúcnosť. Je to ťažké. Dúfali sme, že budeme mať spolu dlhú a dobrú cestu v play off," uviedol pre nhl.com Marchand.

Bergeron po konci série prezradil, že má posunutú medzistavcovú platničku. Pre zranenie tak odohral v play off iba posledné tri zápasy. "Teraz je ťažké povedať, čo bude," odpovedal na otázku o zdravotnom stave. "Po takejto sérii je sklamanie, keď vynecháte štyri zápasy. Ponáhľal som sa, aby som sa vrátil. Mám posunutú platničku, ale v play off bojuje každý s viacerými vecami," uviedol s tým, že by nemal ísť na operáciu.

Po sezóne bude neobmedzený voľný hráč. Vlani v auguste podpísal s Bostonom ročnú zmluvu v hodnote 2,5 milióna dolárov s rovnakou sumou za výkonnostné prémie. Bruins si ho vybrali zo 45. miesta v drafte v roku 2003 a v ich drese odohral všetkých 19 sezón v profilige. V základnej časti nastúpil na 1294 duelov a nazbieral v nich 1040 bodov (427+613), v play off pridal 170 štartov a 128 bodov (50+78). V sezóne 2010/11 získal Stanleyho pohár, keď strelil víťazný gól a v rovnakom roku sa zapísal aj do Triple Gold Clubu. Päťkrát ho vyhlásili za najlepšie brániaceho útočníka NHL (Frank J. Selke Trophy), čo je ligový rekord. Favoritom na zisk trofeje je aj tento rok.

Okrem Bergerona je otázna aj budúcnosť Davida Krejčího, ktorý sa vrátil do Bostonu vlani a podpísal tiež iba jednoročný kontrakt. Tridsaťsedemročný český center strávil v drese "medveďov" 16 sezón.

"Dúfam, že Bergeron neskončí, ale rozhodnutie je na ňom. No bez ohľadu na to, ako sa rozhodne, naše puto potrvá celý život," dodal Marchand.