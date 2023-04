Šport24.sk Hokej NHL Aj Fehérváry vie zhodiť rukavice. Takto sa pobil v NHL proti fínskemu súperovi z NY Rangers ×

Aj Martin Fehérváry vie zhodiť rukavice a pobiť sa. Ukázal to v nočnom zápase NHL, v ktorom Washington Capitals prehral proti New Yorku Rangers 2:5. Všetko spustila frustrácia Alexandra Ovečkina, ktorému sa nepozdávali zákroky súpera a za následný krosček dostal od rozhodcov trest 2+10 minút. To spustilo hromadnú strkanicu, ktorá vyústila do dvojitej bitky. Za Washington sa pobili Tom Wilson a spomínaný Fehérváry, obaja dostali päťminútové tresty.