Talentovanému Adamovi Sýkorovi (18) sa skončila sezóna na Slovensku pred dvomi týždňami. Jeho Nitra nestačila vo štvrťfinále play off na Košice. Mladík však neoddychuje a okamžite sa presunul do USA, kde trpezlivo čaká, či dostane šancu v AHL vo farbách Hartfordu.

O Sýkorov príchod do zámoria bol záujem už na konci základnej časti. Ak by Nitra nepostúpila do play off, útočník by sa presunul do Ameriky už skôr. "Som veľmi rád, že sa nám podarilo predĺžiť si sezónu, následne sme vyradili aj Poprad a zahrali si v play-off. Po poslednom prehranom dueli s Košicami už bolo definitívne, že letím preč," uviedol vo svojom stĺpčeku.

V Hartforde sa bojuje o play off, Sýkora na premiérový štart stále čaká: "My, ktorí nehrávame zápasy, máme tréningy navyše a niekedy sa s ostatnými hráčmi ani nestretneme. Odkedy som prišiel, vyhral tím štyri stretnutia po sebe a atmosféra je lepšia. Tréneri nám nedávajú informácie veľmi dopredu, takže neviem povedať, kedy príde môj debut v AHL."

O majstrovstvách sveta ešte reč nebola, no jeden z najväčších slovenských talentov verí, že mu bude umožnené o šampionát zabojovať: "V Hartforde by boli veľmi radi, ak by sa mi na MS podarilo prebojovať. Myslím si, že aj keby sa klubu podarilo dostať do play-off, uvoľnil by ma na zrazy, aby som mohol zabojovať o nomináciu. Povedali mi, že so mnou počítajú v AHL aj pre budúcu sezónu. Samozrejme, záleží na mojich výkonoch, ale verím, že už budem pravidelne nastupovať na farme," dodal.