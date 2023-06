Počas minuloročného leta doslova šokoval hokejovú verejnosť. Brankár Adam Húska nechcel ďalej vyčkávať na zmluvu od New York Rangers a namiesto toho sa upísal ruskému tímu KHL Torpédo Nižnij Novgorod.

Bronzový olympijský medailista z Pekingu prekvapivo odišiel do súťaže, ktorá je priamo spojená s ruskou agresiou na Ukrajine. Ako Húska znášal veľkú vlnu kritiky, ktorá zniesla (nielen) naňho? "Osobne mi nikto nič nepovedal, nejaký nesúhlas alebo podobne. Samozrejme, ide aj o to, kde je uverejnený nejaký článok o mne. Vo facebookovských diskusiách ma niektorí chvália, iní dávajú dole. Ale povedal by som, že fanúšikovia, ktorí to odsudzujú sú v menšine. Necítim žiadny tlak verejnosti. Jasné, kebyže chcem, tak si nájdem komentáre, kde ma ľudia odsudzujú, ale v osobnom živote som sa s tým nestretol," uviedol Húska v rozhovore pre denník MY Zvolen.

Ťažkú hlavu si však z negatívnych názorov nerobí: "Niekto to ale môže vidieť aj tak, že si povie – nezľakne sa, nebojí sa toho, čo si o ňom ľudia myslia. A iní si zas povedia, že nemá morálku a hrá za krvavé peniaze," uviedol 26-ročnný brankár.

Na vojnu má striktný názor, no šanca chytať v jednej z najkvalitnejších líg sveta by už druhýkrát nemusela prísť: "Neviem, kto udáva morálne hodnoty, čo je dobré a čo nie. Otvorene vojnu nepodporujem a som proti nej a taktiež mi vadia jej nevinné obete. Mne sa teraz naskytla príležitosť ísť tam a takáto ponuka môže prísť raz za život. Ak by som to odmietol, tak by som po kariére rozmýšľal, čo by mohlo byť, prípadne by som to ľutoval, že som to neskúsil. Keď sa skončí vojna myslím, že to nikto nebude riešiť do detailov," vyhlásil Húska.

Podľa Húsku je nezmysel, že hráči z KHL nemôžu reprezentovať svoju krajinu: "Ja hovorím, že môžeme zakázať reprezentovať tým, čo hrajú v KHL, len sa tým nič nevyrieši. Či budem hrať v KHL alebo nie, nič sa tým nezmení, vojna bude."

Slovenský brankár má jasný pohľad na vojnu: "Som proti vojne a chcem mier. Zomierajú nevinní ľudia kvôli nezmyselnej vojne, je mi ľúto všetkých obetí na oboch stranách. Myslím si, že keď sa dve malé deti medzi sebou bijú, tak im nedáme do ruky nožíky," dodal.