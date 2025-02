NHL chce Svetový pohár s národnými tímami, bude bez Slovákov? Cíger: Nie sme pre nich zaujímaví

Šport24.sk

BRATISLAVA - Fanúšikov hokeja vo štvrtok potešila správa, v ktorej vedenie NHL potvrdilo návrat prestížneho Svetového pohára v roku 2028. Profiliga chce mať na podujatí osem národných výberov a nie zlepené tímy, ako tomu bolo v roku 2016. Ak by sa na medzinárodnú scénu vrátilo Rusko, doplatiť by na to mohlo paradoxne Slovensko.