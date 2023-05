Bol by minimálne asistent kapitána. Slovenský hokejový tím musel pred odletom na šampionát narýchlo povolať obrancu Adama Jánošíka miesto Martina Gernáta, ktorý si z prípravného zápasu priniesol zranenia brucha. Jeho zdravotný stav zostáva však záhadou.

Osudným sa mu stalo stretnutie proti Rakúsku v Kapfenbergu, v ktorom narazil do dvierok striedačky súpera. Po nich čakal na výsledky magnetickej rezonancie. „Bol som na vyšetreniach, ktoré nepreukázali, že mám roztrhnutý brušný sval, takže nie je to nič vážne. Ale je to stále citlivé. Verím, že s doktorom pôjdeme deň po dni a budem môcť byť čo najskôr stopercentne k dispozícii,“ povedal na pondelkovom zraze Gernát. Prekvapenie však prišlo v utorok. Obranca s viac ako stovkou štartov za reprezentačné A mužstvo do Rigy nepocestuje. „Opätovné vyšetrenie odhalilo, že po tréningovej záťaži prišlo k natrhnutiu brušného svalstva. Takéto zranenie mu neumožňuje štart na majstrovstvách sveta,“ vysvetlil tímový lekár Pavol Lauko pre portál hockeyslovakia.sk.

Dianie v slovenskom tíme mapujú aj média prvého súpera Slovákov na šampionáte Česka. Tým sa absencia Gernáta so záhadným zranením nepozdáva. „V zákulisí sa živo špekuluje o jeho odchode do ruskej KHL, má byť posilou Jaroslavľa,“ napísal iSport.cz. Ich slová potvrdzuje aj špecializovaný hokejový portál Elite Prospects a správu o rokovaniach vydal aj ruský web Sports.ru. Ako je známe, hráči pôsobiaci v KHL majú stopku v slovenskej reprezentácii.