Riga - Slovenskí hokejisti prehrali vo svojom piatom zápase na majstrovstvách sveta s Kazachstanom 3:4 po predĺžení a nájazdoch a výrazne si skomplikovali postup do štvrťfinále. V základnej B-skupine majú dva duely pred koncom na konte len päť bodov.

Slováci išli v Rige do vedenia v 15. minúte, keď nahodenie Patrika Kocha skončilo až za chrbtom brankára Andreja Šutova, no absolútne nezvládli úvod druhej časti. V priebehu necelých piatich minút inkasovali tri góly. Po góloch Richarda Pánika a Pavla Regendu tri minúty pred koncom vyrovnali, no v nájazdoch prehrali 1:4, keď sa presadil iba Libor Hudáček.

Tím trénera Craiga Ramsayho môže nazbierať najviac jedenásť bodov, čo môže mať Lotyšsko už v sobotnom zápase práve s Kazachmi a na záver ho čaká ešte Švajčiarsko. Slovensko vyhralo vzájomný zápas s Lotyšskom 2:1. Tretie Česko má na konte desať bodov, druhá Kanada 11 a prvé Švajčiarsko nedostihnuteľných 12.

Slovenskí reprezentanti nastúpia na svoj šiesty duel na šampionáte v nedeľu o 15.20 SELČ proti Slovinsku, ktoré je stále bez bodu, na záver ich čaká Nórsko (utorok 11.20 h). Kazachov sa v sobotu o 19.20 stretne s Lotyšskom.

Slovensko Kazachstan B-skupina: Kazachstan - Slovensko 4:3 pp a sn (0:1, 3:0, 0:2 - 0:0, 1:0) Góly: 22. Starčenko (Rymarev, Danijar), 25. Orechov (Michailis, Starčenko), 26. Rymarev (Michailis, Starčenko), rozh. nájazd: Rymarev - 15. Koch (Hrivík), 49. Pánik (Hrivík, Koch), 57. Regenda (Hrivík, Ivan). Rozhodovali: Bloski (Kan.), Hürlimann (Švaj.) - Davis (USA), Wyonzek (Kan.), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 3670 divákov. Kazachstan: Šutov - Danijar, Beketajev, Polochov, Orechov, Butenko, Dichanbek, Koroľov, Gaitamirov - Rymarev, Šestakov, Starčenko - Michailis, Grenc, Savickij - Omirbekov, Muchametov, Muratov - Kaijržan, Mangisbajev, Rachmanov Slovensko: Hlavaj - Nemec, Koch, Kňažko, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Hudáček, Hrivík, Pánik - Kelemen, Sukeľ, Kudrna - Lantoši, Tamáši, Regenda - Lunter, Čacho, Okuliar - Chromiak: Hlavaj - Nemec, Koch, Kňažko, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš - Hudáček, Hrivík, Pánik - Kelemen, Sukeľ, Kudrna - Lantoši, Tamáši, Regenda - Lunter, Čacho, Okuliar - Chromiak

Úvod piatkového duelu sa nehral vo vysokom tempe, miernu prevahu v ňom mali Slováci a po pár minútach viedli na strely 4:0, no gólové šance si nevypracovali. Kazachovia mali prvú väčšiu možnosť v 8. minúte, ale Hlavaj bol pripravený na strelu Muchametova. O minútu neskôr fauloval Okuliar a Slováci išli do štyroch. Hlavaja preveril Starčenko, Beketajev sa k dorážke nedostal a Ramsayho tím oslabenie zvládol. Slovákom po ťažkom zápase so Švajčiarmi chýbal lepší pohyb i dôraz. V 13. minúte sa dostal na ľavom krídle do úniku Rachmanov, ale zakončenie nezvládol. Na druhej strane Kelemen prihral medzi kruhy Kudrnovi a jeho strelu z dobrej pozície zblokoval jeden z obrancov. Skóre sa zmenilo z ničoho nič v 15. minúte, Hrivík vybojoval puk pri zadnom mantineli, puk sa dostal ku Kochovi a jeho nie príliš prudká strela spoza troch hráčov preletela nad Šutovovým ramenom do siete - 0:1. Kazachovia sa v 17. minúte dostali do prečíslenia 2 na 1, Savickij zvolil namiesto prihrávky strelu, ktorú Hlavaj vyrazil.

Slováci vstúpili do druhého dejstva aktívne, Šutov musel už po 20 sekundách riešiť strelu Hrivíka a ani ďalšie dva príležitosti sa gólom neskončili. Potom však prišla pre Ramsayho zverencov hororová päťminútovka. Po chybe v útočnom pásme sa Kazachovia dostali do prečíslenia a Starčenko vyrovnal pomedzi Hlavajove betóny na 1:1. Následný faul Tamášiho síce nepotrestali, no päť sekúnd po jeho návrate prestrelil Hlavaja Orechov a slovenský skrat dokonal ďalším zbytočným faulom Regenda. Na trestnej strávil len desať sekúnd, keď ho odtiaľ vyhnal gólom do prázdnej bránky Rymarev - 3:1. Hru Kazachov režíroval Starčenko, ktorý si po góle pripísal dve asistencie. V 31. minúte zachránil Slovákov pred štvrtým gólom Nemec, keď pred odkrytou bránkou zastavil strelu Muratova. Pri akcii však fauloval Hrivík a Kazachovia mali ďalšiu presilovku, Hlavaj dvakrát podržal spoluhráčov. V 33. minúte vybojoval Pánik presilovku a Slováci prvýkrát od úvodu tretiny zatlačili súpera. Šutrov mal plné ruky práce, ale odolal a bez gólu zostal aj po ďalšom oslabení. V 39. minúte proti nemu neuspel ani Regenda a tak išli Slováci na druhú prestávku s mankom 1:3.

Ramsay pred tretím dejstvom premiešal zostavu, do prvej sa posunul Regenda a do druhej išiel Hudáček. Slováci sa dostali do enormného tlaku počas presilovky, no Šutova nedokázali prestreliť a Okuliar ani Kňažko netrafili odkrytú bránku, keď už brankár Kazachov ležal. V 49. minúte sa to už podarilo, keď Hrivík našiel za obranou Pánika a ten blafákom znížil na 2:3. Hneď po buly dostal Šestakov dve minúty za zdržovanie hry, ale Slováci presilovku nezvládli. V 53. minúte skvele zasiahol Hlavaj, keď pri prečíslení chytil obrovskú šancu Šestakova. Kazachovia hrali v závere umne a súpera do tlaku nepúšťali, no v 57. minúte oklamal Regenda obrancu a prudkou strelou spoza neho vyrovnal na 3:3. Na všetky tri slovenské góly prihral kapitán Hrivík. Dvadsať sekúnd pred koncom riadneho času skončila Pánikova delovka v lapačke Šutova.

V prvej minúte predĺženia sa opäť vyznamenal Hlavaj, keď zneškodnil nájazd Rymareva a s rovnakým výsledkom si to zopakovali aj o dve minúty neskôr. Medzitým neuspel v nájazde ani Tamáši. Duel tak pokračoval v nájazdoch, v ktorých rozhodol Rymarev.