Slovensko na prebiehajúci hokejový šampionát nepovolalo do svojho kádra žiadne posily z ruskej KHL. Na tento krok Slovenského zväzu ľadového hokeja sa automaticky utvorili rôznorodé názory. Svoj pohľad na situáciu prezradil aj veterán slovenského hokeja Ľubomír Višňovský.

Štyridsaťšesťročný bývalý obranca sám v minulosti pôsobil v KHL, kde odohral dve sezóny v drese Slovana Bratislava. V rozhovore pre televíziu Spark TV si hokejistov, ktorí v lige pôsobia jednoznačne zastal. „Samozrejme, šport a politika idú vždy v kope, ale či sa na mňa niekto urazí, alebo neurazí, ja to poviem svojsky. Mám na to svoj názor. Aj ten športovec pre niečo trénoval celý život a chce hrať najlepšiu ligu. Nepodarilo sa mu dostať do NHL, tak išiel hrať do KHL. Má pár rokov na to, aby si zarobil peniaze,“ povedal Višňovský.

Postoj bývalého slovenského reprezentanta je jasný. „Ja by som tých hráčov pokojne zobral na majstrovstvá sveta. Tým hráčom ja nič nevyčítam, je to ich rozhodnutie. Možno by som to spravil aj ja, že by som išiel hrať do KHL, keby som bol v ich koži a chcel by som si zarobiť peniaze," uviedol Višňovský a následne rázne oddelil politickú situáciu v Rusku od slovenských športovcov, ktorí tam figurujú. "No tak išli do KHL a teraz ich odsudzujú za to, že hrajú druhú alebo tretiu najlepšiu ligu na svete. Jednoducho tam išli hrať hokej. Oni nemôžu za to, že je vojna, čo aj ja odsudzujem. Je to kruté pre ľudí a v 21. storočí je to nemysliteľné.“

Hokejista ďalej poukázal na nejasnosti

„Či reprezentovať alebo nereprezentovať? Poďme sa pozrieť niekde úplne inde. Samozrejme, aj Američania pomáhajú tej vojne. Prečo teda Američania nespravia krok a nevyhodia všetkých ruských hráčov z NHL? Prečo nás oni teraz kritizujú, že my nemôžeme mať slovenských hráčov na majstrovstvách sveta, ale oni nevyhodia všetkých Rusov z NHL? Pre mňa sa to tam uzavrelo. Nevyhodili a iba kritizujú a dávajú rôzne sankcie, ale potom nech je to jedna k jednej,“ dodal.