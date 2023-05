Váhal do poslednej chvíle. Slovenský hokejista Tomáš Tatar (32) sa už rozhodol, či posilní slovenskú reprezentáciu na svetovom šampionáte vo Fínsku a Lotyšsku.

Ešte pár dní dozadu vyzeral štart vlaňajšieho kapitána našej hokejovej reprezentácie na MS vo Fínsku nádejne, no v uplynulých hodinách zhasla aj posledná nádej. „V noci som si s ním písal a oznámil mi svoje definitívne rozhodnutie. Na tohtoročnom šampionáte slovenský tím neposilní. Je to obrovská škoda, no na druhej strane ho chápem. Má za sebou nabitú sezónu v New Jersey, keďže aj s play-off odohral dokopy 94 zápasov,“ povedal exkluzívne pre Šport24.sk generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.