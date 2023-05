Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Slovinskom 1:0 v nedeľňajšom zápase základnej B-skupiny na MS v Rige. Jediný gól duelu strelil v 21. minúte Richard Pánik. Hrdinom duelu však bol brankár Škorvánek, ktorý predviedol neuveriteľné zákroky,

Slovenský brankár privádzal Slovincov do šialenstva a náš tím držal v hre o postup celý zápas. "Pred veľkou šancou Slovincov v závere do mňa išiel hráč a ja som sa potom musel vrátiť do pozície. Našťastie som si z toho nedal vlastný gól ako proti Čechom. Bol to ťažký zápas, no počítajú sa tri body.Chalani nám veľmi pomáhajú. Blokujú veľmi veľa striel, možno aj viac, ako som zažil v extralige. Celý tím je tak nastavený. Chalani stoja pri nás, aby sme sa do toho dostali v zápase čo najskôr. My pomáhame im, oni pomáhajú nám. Som rád, že to tak to funguje,“ skromne zhodnotil svoj výkon Stanislav Škorvánek.

Jeho výkon vyzdvihol aj asistent trénera Ján Pardavý. "Brankár Škorvánek bol dnes fantastický. Hráčom ukazujeme videá a presviedčame ich, aby v šanciach boli sebeckejší a aby to vzali na seba a strieľali. Hovoríme im o tom, že každá strela môže byť nebezpečná a určite je lepšia než pokazená prihrávka," povedal na margo duelu so Slovincami Pardavý, ktorého zdupľoval Peter Cehlárik. "Začiatok zápasu bol z našej strany naozaj dobrý, súpera sme dostávali pod tlak. Druhá tretina nás stála viac síl, ale celkovo to bol dobrý tímový výkon. Stano (Škorvánek) odchytal výborný zápas. Vedeli sme, že na konci budú mať Slovinci tlak a bolo len na nás, ako to ustojíme," dodal slovenský reprezentant.

Neuveriteľné zákroky Škorvánka si pozrite vo videu nižšie