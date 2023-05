Riga - Z piatich účastí na MS pod vedením Craiga Ramsayho premenila slovenská hokejová reprezentácia na postup do štvrťfinále dve.

Podarilo jej to na dvoch šampionátoch po sebe v rokoch 2021 a 2022 a rovnaký cieľ mali Slováci aj tentoraz. Kanadský kormidelník nominoval na MS do Rigy osem nováčikov, ktorí namixovali tím so skúsenými harcovníkmi do vyváženej konzistencie, ale tentoraz to na prienik do vyraďovačky nestačilo.

Vekový priemer slovenských hokejistov na tohtoročných MS bol 26 rokov. Pred rokom odletel na šampionát do Helsínk tím s priemerom 24 rokov, bol to vôbec historicky najmladší káder Slovenska na MS. Na vrcholnom turnaji dostalo tento rok po prvý raz šancu osem hráčov. Všetci traja brankári - Samuel Hlavaj, Stanislav Škorvánek a Dominik Riečický, obrancovia František Gajdoš a Dávid Mudrák a útočníci Martin Chromiak, Oliver Okuliar, Viliam Čacho. Mudrák si však napokon nezahral, keďže tím priamo v Lotyšsku posilnil po vypadnutí v AHL a neskôr aj v NHL obranca Šimon Nemec.

Z nováčikov sa nestratil nikto. Riečický neodchytal ani minútu, no Hlavaj so Škorvánkom výkonmi potešili. Gajdoš patril v obrane medzi nenápadných, no spoľahlivých zadákov, Chromiak si pripísal prvý gól na MS a Okuliar s Čachom prvé body za asistenciu. "Myslím si, že chalani, ktorí boli po prvý raz na MS, sa do toho rýchlo dostali. Nomináciu si obhájili a som za seba aj za nich rád," povedal brankár Škorvánek.

Čacho bol jeden z hráčov, ktorí boli v tíme od začiatku prípravy. Absolvoval už novembrový Nemecký pohár v Krefelde, neskôr aj vianočný turnaj Kaufland Cup v Bratislave i dvojzápas olympijských nádejí proti Nemecku vo februári v Košiciach a Michalovciach. V poslednej fáze prípravy definitívne presvedčil trénerov a odmenou mu bola účasť na šampionáte. "Zažil som veľkú školu hokeja. Nechcem znižovať extraligu, ale s touto úrovňou sa to nedá porovnať. Užil som si to, moje výkony mohli byť lepšie, aj keď si myslím, že som nesklamal. Pozerám sa dopredu, dúfam, že sa o rok vrátime silnejší," zhodnotil 24-ročný útočník.

Slovenskí hokejisti prehrali v Rige s Českom 2:3, s Kanadou 1:2 po nájazdoch, rovnako po nájazdoch nestačili na Kazachstan 3:4 a prehrali aj so Švajčiarskom v pomere 2:4. Zdolali Lotyšsko 2:1, Slovinsko 1:0 a Nórsko 4:1.