BRATISLAVA – Slovenskí hokejoví reprezentanti vypadli na MS 2023 v Rige už v skupine na úkor domáceho Lotyšska, čo spustilo veľkú vlnu kritiky zo strany verejnosti. Hokejové osobnosti sa však zdráhali vyjadriť na našich chlapcov väčšiu kritiku. Náš bývalý obranca Boris Valábik, ktorý patrí k našim najväčším kritikom vysvetlil pre Šport24.sk, prečo je tomu tak.

Patríte k bývalým hokejistom, ktorí sa neboja kritizovať a viete pomenovať veci tak, ako reálne sú. Čo je pre vás pri kritike najdôležitejšie?



Každý máme nejaký pohľad na hokej a každý sme ho hrali inak. Takisto každý rozmýšľame inak. Pre mňa je dôležité, že keď už idem niečo kritizovať, musí to byť konštruktívna kritika. Nikdy by som sa neznížil na to, že by som zhadzoval hráčov, trénerov osobne.



Prečo nie je takých ako vy viac a niekedy sa naši bývalí hokejisti doslova boja vysloviť svoju kritiku?



Najväčší rozdiel je podľa mňa vo vnímaní, prečo možno ostatní chalani sa boja povedať pravdu. Tiež mám veľké tímové cítenie, rovnako ako oni. Všetci sme boli v tých istých topánkach. Podľa mňa nechcú, aby si chalani mysleli a cítili sa tak, ako my niekoľkokrát v minulosti, že všetci do nich hustia po neúspechu a že teraz sú najhorší na svete. To sa stalo aj mne a po jednom šampionáte som raz povedal novinárovi, že sa cítim ako vrah za tú obrovskú kritiku, ktorá sa na nás valila.



Snažíte sa mať svoje kritické slová vždy čo najviac podložené faktami?



Pokiaľ ide o kritiku z profesionálneho hľadiska a viem si ju vyargumentovať, čo sa vždy maximálne snažím, tak v tom nevidím problém. Nesnažím sa povedať len niečo kritické, ale snažím sa to ľuďom aj opísať, že prečo to tvrdím a na základe čoho si to myslím. Plus sa tiež snažím doplniť alternatívu na zlepšenie.



Ako vnímate útoky od ľudí, že nemáte právo kritizovať, pretože ste v hokeji v porovnaní s inými hráčmi nič nedosiahli?



Kritika, ktorú počúvam na svoju osobu je presným opakom toho, čo je konštruktívna kritika. Počúvam stále dokola to, že som nič nedosiahol a že sa robím premúdrelý. Keď mi to niektorí ľudia hovoria, tak je paradoxné, že tí dotyční toho dosiahli menej ako ja. Týmto by sme asi tento argument mohli hodiť zo stola slovami, že tá premisa je celá chybná. Uvedomil som si, že si nemôžem všímať takúto kritiku, pretože nevychádza z ničoho podloženého.



Prečo vás ale ľudia označujú ako premúdrelého. Čo si o tom myslíte?



Vychádza to asi z toho, že asi teda niečo viem a na moje vlastné prekvapenie viem povedať nejakým zázrakom viac, ako jednu súvislú vetu. Potom sa to niektorým jedincom zdá, že sa robím premúdrelý. Neviem, na čom inom by mohol byť založený hejt na moju osobu. Ja som v hokejových štúdiách na to, aby som si povedal svoj názor a aby som zhodnotil pozitívne a aj negatívne skutočnosti.



Sledujete aj komentáre ľudí na sociálnych sieťach s tým, že ako vás vnímajú?



Zo začiatku, ako som začal komentovať hokej, tak som spravil takú chybu, že som si začal študovať komentáre ľudí, čo som počas kariéry nerobil. Bol som v hokejovej bubline, keď som bol hokejista. Vnímal som hokej totálne inak ako fanúšikovia. Zaujímalo ma preto, čo by chceli ľudia vedieť a ako by som im mohol priblížiť hokejové dianie a rôzne situácie tak, aby tomu lepšie chápali. Chcel som to nájsť v tých diskusiách. Ostal som v šoku, pretože som za rok nenašiel takmer nič. Jediné čo bolo, tak boli nadávky na moju osobu, alebo vo všeobecnosti.

