Tampere - Hokejisti USA zvíťazili v utorkovom zápase MS nad Švédskom 4:3 po predĺžení a v základnej A-skupine obsadili konečné prvé miesto práve pred Švédmi.

Američania v zápase viedli 3:1, no Švédi strelili v záverečnej päťminútovke dva góly. V predĺžení napokon predsa len zvíťazili hráči zámorského tímu, keď o ich siedmom víťazstve na turnaji rozhodol Dylan Samberg.

Duel o víťaza A-skupiny sa začal v rýchlom tempe, no tímy si dávali pozor na defenzívu. Tón prvej tretiny udal Eyssimontov faul kolenom na Sandina, po ktorom Američan dostal trest do konca zápasu. Počas päťminútovej presilovky dostal menší trest aj Samberg a Švédi vyťažili z dvojnásobnej početnej výhody gól mladíka Carlssona, ktorý prestrelil DeSmitha - 1:0. Američania sa po oslabení otriasli, dostali sa k viacerým presilovkám a v jednej z nich Bonino zo strednej vzdialenosti prekonal Johanssona - 1:1.

Druhá tretina priniesla viacero sľubných šancí skórovať na oboch stranách, no nerozhodný stav vydržal aj vďaka pohotovým brankárom do 34. minúty. V nej sa Američania dostali k presilovke, v ktorej sa pred švédskym brankárom ideálne zorientoval Garland - 1:2. V poslednej minúte druhej tretiny sa Hutson po návrate z trestnej lavice dostal do úniku, po ktorom zvýšil na 1:3.

V 43. minúte sa Američania radovali štvrtýkrát, no gól Coronata neplatil pre ofsajd, ktorý rozhodcovia odhalili po trénerskej výzve. Tento moment sa ukázal ako zásadný pre ďalší vývoj, keďže Švédi v tretej tretine zmazali dvojgólové manko. V 55. minúte sa druhýkrát v zápase presadil Carlsson a o tri minúty Liljegren zblízka dorazil Tömmernesovu strelu - 3:3.

Američania boli v predĺžení dominantní a ukončili ho po 97 sekundách, keď nepokrytý Samberg rozhodol strelou spomedzi kruhov - 3:4.

USA Svedsko A-skupina: Švédsko - USA 3:4 po predĺžení (1:1, 0:2, 2:0 - 0:1) Góly: 10. Carlsson (Tommernes, Lindberg), 55. Carlsson (Berggren, Linus Johansson, 58. Liljegren (Tömmernes, Lindberg) - 17. Bonino (Gauthier, Tynan), 34. Garland (Mazur, Grimaldi), 40. Hutson, 62. Samberg (Mazur. Tynan). Rozhodovali: Langin (Kan.), Schrader (Nem.) – Hynek (ČR), Niittyla (Fín.), vylúčení: 7:4 na 2 min., navyše: Eyssimont 5 min. + DKZ za faul kolenom, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 8781 divákov. Ohlasy po zápase: Conor Garland, útočník USA: "Môžeme mať dobrý pocit z našej hry a z toho, čo sme doteraz dosiahli. Sme koncentrovaní a hráme s chuťou. Vieme, čo je v hre a aj týmto zápasom sme sa dobre naštartovali na cestu k nášmu cieľu." Patrick Nemeth, obranca Švédska: "Zápas poznačili vylúčenia a v nich sa to lámalo. Tak to niekedy býva. Museli sme nájsť spôsob ako sa presadiť a napokon sa nám to podarilo. Žiaľ, v predĺžení sme už nepokračovali v našej hre zo záveru riadneho hracieho času."

tabuľka A-skupiny:

1. USA 7 6 1 0 0 34:8 20*

2. Švédsko 7 5 1 1 0 26:7 17*

3. Fínsko 6 4 0 1 1 21:14 13*

4. Nemecko 7 4 0 0 3 27:16 12*

----------------------------------

5. Dánsko 6 2 1 0 3 18:19 8

6. Francúzsko 7 0 1 2 4 10:31 4

7. Rakúsko 7 0 1 1 5 11:27 3

----------------------------------

8. Maďarsko 7 0 1 1 5 12:37 3

* istá účasť vo štvrťfinále

** zostup do A-skupiny I. divízie MS