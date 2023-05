Riga - Českí hokejisti vyhrali vo štvrtok v A-skupine MS nad Slovinskom 6:2. V Rige boli diváci svedkami zaujímavého zápasu, v ktorom udatnosť outsidera na senzáciu nestačila. Kvalita Čechov, výrazne oslabená na postoch stredných útočníkov, sa postupne presadila.

B-skupina:

Česko - Slovinsko 6:2 (0:2, 1:0, 5:0)

Góly: 39. Kubalík (Kempný, Tomášek), 44. Kubalík (Tomášek, Smejkal), 45. Červenka (Voženílek, Košťálek), 52. Kempný (Sobotka, Kubalík), 58. Kubalík (Zbořil), 59. Flek (Kempný, Dvořák) - 8. Verlič (Urbas, Gregorc), 12. Urbas (Gregorc, Jeglič). Rozhodcovia: Frandsen (Dán.), Štolc - Cattaneo (obaja Švaj.), Kröyer (Dán.), vylúčení: 3:3 na 2 min., presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 3670 divákov.

Česko:

Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, Dvořák, Zbořil, Jordán, Knot, Němeček - Kubalík, Špaček, Červenka - Beránek, Černoch, Smejkal - Tomášek, Sobotka, Flek - Chlapík, Voženílek, Kaut

Slovinsko:

Gračnar - Pavlin, Gregorc, Crnovič, Magovac, Mašič, Štebih, Podlipnik - Verlič, Jeglič, Urbas - Drozg, Tičar, Sabolič - Pance, Simšič, Kuralt - Maver, Čimžar, Zajc

Zo štandardného úvodu nečakaný priebeh. Vysoký favorit predvádzal svoju technickú i korčuliarsku vyspelosť, ale z jasnej prevahy nič nevyťažil. Naopak Slovincov ich úvodný gól povzbudil, zaktivizovali sa, ich elitná formácia opäť udrela a v presilovke určila senzačný stav 0:2 po prvej tretine. Favorit v závoze aj v druhom dejstve spustil svoje nájazdy, ale kombinačným akciám chýbala finálna kvalita, veľmi bolo cítiť absenciu dvoch supercentrov Chytila a Sedláka. Navyše Slovinci okrem udatného boja predvádzali aj nebojácne kontry a neisté české štruktúry im prečíslenia umožňovali, nehovoriac o reálnej početnej výhode.

Z dvoch presiloviek hrali Slovinci dobre jednu, len mali v zakončení smolu a 3:0 pre outsidera viselo vo vzduchu aj v rovnovážnom stave. Lenže ku sklonku druhej tretiny dostali presilovú výhodu Česi a po 80-sekundovom trápení prestrelil Gračnara kanonier Kubalík. Stav 1:2 z pohľadu favorita veštil drsné tretie dejstvo, ale Slovinci čepeľou Kubalíka opäť doplatili na oslabenie a presne po 5 minútach už prehrávali. Nevyhnutnosť bodovania v každom zápase demonštroval Roman Červenka, dlhoročná konštanta českej reprezentácie. Jeho tím ďalšími tromi gólmi záver s prehľadom odkontroloval.

Hlasy aktérov (ČT Sport, iihf):

Dominik Kubalík, útočník Česka a autor hetriku: "Prvá tretina bola tragédia. Nevyhrávali sme súboje, nohy nám nešli, nebol to výkon hodný národného tímu. Je to pre nás obrovský výkričník. Chvalabohu sme to dokázali zlomiť v tretej tretine. Výsledok hovorí jasnou rečou, ale také ľahké to nebolo. Som rád, že som dal tri góly. Streliť hetrik na MS nie je každodenná záležitosť."

Karel Vejmelka, brankár Česka: "Ťažký začiatok, ale stále sme si verili a boli pozitívni. Od druhej tretiny sme už ´šliapali´ naplno a sme radi, že sa nám podarilo zápas otočiť. Tretia tretina ukázala našu silu a dodala nám sebavedomie. Slovinci majú šikovných hráčov, najmä v predbránkovom priestore boli nepríjemní a často mi clonili. Nebol to vôbec ľahký zápas."

Blaž Gregorc, obranca Slovinska: "Boli sme blízko k senzácii. Začali sme naozaj skvele, dali sme v prvej tretine dva góly. V záverečnej časti sme sa však dopustili chýb, ktoré Česi nemilosrdne potrestali. Výsledok vyzerá jednoznačne. Škoda, pretože väčšinu zápasu sme hrali dobre. Musíme dať hlavy hore, zajtra je nový deň a chceme naň byť pripravení."