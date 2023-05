Riga - Slovenskí hokejisti nastúpia na štvrtkový večerný zápas na MS proti Švajčiarsku bez Petra Cehlárika, ktorého stále trápi zranené koleno. Jeho stav však nie je vážny a realizačný tím mu chce dať ešte čas na doliečenie. V bránke dostane priestor opäť Samuel Hlavaj.

V druhom útoku bude namiesto Cehlárika hrať Andrej Kudrna, do hry sa dostane aj Mário Lunter. Oboch útočníkov zapísalo vedenie reprezentácie na súpisku v stredu. "Peter potrebuje ešte nejaký čas na doliečenie, radšej ho chceme stopercentného v troch zápasoch, ako päťdesiatpercentného v štyroch. Na jeho miesto sa zaradí Kudrna a Lunter bude hrať namiesto Lantošiho. V presilovkovej formácii nahradí Cehlárika Miloš Kelemen," uviedol po rannom rozkorčuľovaní asistent trénera Peter Frühauf.

Cehlárik si vo štvrtok dopoludnia urobil pár pohybov na ľade, ale nácvik ďalších situácií už sledoval zo striedačky. "Cítim sa lepšie každým dňom, ale nie je to ešte úplne ono. Preto nenastúpim. Ale verím, že to dobre dopadne. Riešime to s fyzioterapeutmi, zlepšuje sa to," povedal 27-ročný krídelník.