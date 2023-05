To boli nervy! Ramsay si dal medicínu, Šatan radšej osamote a Podkonický… Andrej, už aj ty?

Bol to hotový triler a dráma až do konca, ale prvý z dvoch mimoriadne dôležitých zápasov naši hokejisti zvládli. Nielen pre fanúšikov, ale aj pre slovenský realizačný tím či prezidenta SZĽH Miroslava Šatana bol zápas proti Slovinsku poriadna skúška nervov.

Na striedačke panovala poriadne nervózna atmosféra, keďže našim hokejistom sa nedarilo streliť druhý gól, ktorý by ich upokojil. Napokon bola zo zápasu poriadna dráma a Slovinci v závere siahali na vyrovnanie. Ako to prežívali naši hokejisti, no najmä realizačný tím? Náš objektív priamo v aréne v Rige zachytil ich emócie.

Craig Ramsay si musel dať svoju medicínu, jeho asistenti kreslili a písali ako „českí žandári“. Andreja Podkonického zrejme inšpiroval Libor Hudáček, pretože aj on sa potreboval na striedačke nakopnúť, hoci sa nešiel na ľad zrážať so súperom. V hale sme zachytili aj spomínaného Šatana, ktorý na tribúne sedel sám. Pozrite sa v GALÉRII, ako prežíval nervy drásajúce dianie na ľade.