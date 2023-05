Švajčiari to poriadne schytali. Pá pá, odkazuje im Gáborík a futbalista pritvrdil: Vy ha*zli!

V skupinovej fáze až na posledný zápas nemali súpera a vyzeralo to, že dokráčajú k vytúženému zlatu. Švajčiarski hokejisti však vybuchli vo štvrťfinále proti Nemecku a schytali to aj od našich športovcov.

Po prvých šiestich zápasoch v skupine mali na konte šesť víťazstiev. Ten posledný však trochu podcenili. Švajčiarski tréneri nechali proti Lotyšsku oddychovať viacero opôr a favorit napokon prekvapivo prehral 3:4 po predĺžení. Znamenalo to nielen prvú prehru Švajčiarska na turnaji, ale aj to, že Slovensko, ktoré na postup zo skupiny potrebovalo víťazstvo Helvétov v riadnom hracom čase, sa napokon do štvrťfinále neprebojovalo, keďže ho predbehlo práve Lotyšsko.

Švajčiari vstupovali do štvrťfinálového zápasu proti Nemecku v úlohe jasného favorita, no vybuchli. Prehrali 1:3 a s majstrovstvami sveta sa lúčia. Na ich prekvapivé vypadnutie reagovali aj slovenskí športovci. Na sociálnej sieti sa s nimi ironicky rozlúčil hokejista Marián Gáborík a futbalista Miroslav Stoch na Švajčiarov doslova vypenil a poslal im štipľavý odkaz.