Draftoval ho Pittsburgh Penguins, šancu v NHL však nedostal. Pred poslednou sezónou slovinský hokejista Jan Drozg kývol na ponuku z KHL, a to napriek vojnovej situácii a agresii Ruska na Ukrajine.

Väčšina z účastníkov majstrovstiev sveta v hokeji zakázala účasť pre hráčov z KHL. Jednou z mála krajín, ktoré tak neurobili, je Slovinsko. Drozg patril medzi najväčších ťahúňov Slovinska, strelil dva góly, ani tie nepomohli jeho krajine zachrániť sa v A kategórii.

Kým väčšina hráčov so zmluvami v KHL o svojom rozhodnutí hrať v Rusku nechce hovoriť, Drozg je iný prípad. „Zavolal mi agent, že mám ponuku z Amuru Chabarovsk. Rozhodol som sa kývnuť,“ hovoril pre web sio1.net.

Slovinský útočník dostal otázku, či neváhal ísť do Ruska vzhľadom na to, že táto krajina rozpútala vojnu na Ukrajine. „Nie, nemal som pochybnosti. Hneď som povedal, že idem,“ priznal Slovinec a tvrdí, že reakcie na jeho odchod do Ruska boli rôzne:

„Veľa ľudí mi gratulovalo, že som sa dostal do KHL. Ozvalo sa mi však aj niekoľko bývalých ukrajinských spoluhráčov, s ktorými som predtým hral. Spomenuli si na mňa a napísali mi, že som šiel do Ruska len pre peniaze a všetkých som ich predal.“

Drozg sa však bráni, že nič také neurobil a opísal, ako vníma situáciu na Ukrajine. „Často zabúdame, čo sa na Ukrajine deje, ja aj moji spoluhráči. Občas mi to pripomenie moja mama, pýta sa, ako to u nás vyzerá.“

Médiá vo svete podľa Drozga prezentujú život v Rusku inak, než aká je realita. „Kanadský spoluhráč mi, napríklad, povedal, že doma čítal, ako všetci, ktorí žijú v Rusku, môžu byť mobilizovaní do armády, týka sa to vraj aj cudzincov. My sme sa pýtali vedenia klubu a povedali nám, že to nie je pravda.“

Slovinský hokejista necíti v Rusku ani obmedzenia, ktoré by mali vyplávať zo sankcií, ktoré boli uvalené na túto krajinu. „Písalo sa, že bude zablokovaný instagram. To nie je pravda, používam ho normálne a funguje mi aj prístup na všetky internetové stránky. Je pravda, že sa v Rusku zatvorili nejaké obchody s oblečením. Na druhej strane funguje veľa ďalších obchodov. McDonald‘s tam je v ruskej verzii, KFC tam funguje normálne.“

Drozg odohral za Chabarovsk štyridsať zápasov, v ktorých nazbieral 21 bodov za osem gólov a trinásť asistencií. V KHL to podľa neho funguje úplne inak ako v Amerike.

„Do Ameriky prídete ako cudzinec a šancu vám len tak nedajú, keď nie ste o tri triedy lepší ako domáci hráči, oni sú pred vami. V Rusku dostanete šancu hneď a hráte. Samozrejme, musíte ukázať, že na to máte, ale nebudú vám predsa platiť za to, že sedíte na lavičke. Rád by som v KHL pokračoval,“ zakončil 24-ročný hokejista.